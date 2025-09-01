تبدأ من 350 جنيها، أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب

بدأت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المشغلة للأتوبيس الترددي، اليوم الإثنين، استقبال طلبات اشتراكات الطلاب بخصومات خاصة.

وجاءت أسعار الاشتراكات كما يلي

اشتراك الأتوبيس الترددي لمدة ثلاثة شهور:

4 محطات 350 جنيها.

10 محطات 660 جنيها.

15 محطة 1010 جنيهات.

اشتراكات الأتوبيس الترددي لمدة ستة شهور.

4 محطات 660 جنيها.

10 محطات 1340 جنيها.

15 محطة 2000 جنيه.

اشتراك الأتوبيس الترددي لمدة تسعة أشهر

4 محطات 1010 جنيهات.

10 محطات 1340 جنيها.

15 محطة 2990 جنيها.

تحرير اشتراكات طلاب الأتوبيس الترددي

وأعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، عن منح الطلاب اشتراكات بخصومات خاصة تتيح للطالب استخدام الخدمة بشكل منتظم مما يوفر الوقت والتكلفة، وبما يضمن الانتقال في بيئة آمنة ومنظمة.

ويمكن للطلاب التقدم للحصول على الاشتراكات خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2025 عبر استيفاء الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي، وتقديمها في أحد منافذ الاشتراكات بمحطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي.

إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء بدء التشغيل التجريبي لجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، بطول 35 كم منذ الأول من يونيو 2025.

كما يأتي ذلك في إطار الإقبال الكبير من المواطنين على استقلال الأتوبيس الترددي BRT وتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لرئيس وقيادات الشركة المصرية للأتوبيس الترددي بتقديم كافة التيسيرات لطلاب المدارس والجامعات لتمكينهم من استخدام الأتوبيس الترددي كوسيلة مواصلات حضارية وسريعة ومكيفة وآمنة، للوصول إلى المدارس والجامعات الواقعة على على طول خط تشغيل الأتوبيس الترددي.

تجدر الإشارة الى أنه تم مد ساعات التشغيل اليومية حتى الساعة الواحدة صباحًا، لتصبح مواعيد التشغيل يوميا من السادسة إلى الواحدة صباحا، لتتناسب مع احتياجات المواطنين خاصة خلال فترات الذروة، وتم تحديد زمن التقاطر بين الرحلات ليتراوح ما بين من 5 إلى 10 دقائق، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لزيادة ثقة المواطنين بها كوسيلة انتقال يومية يعتمد عليها.

