كامل الوزير يشارك في احتفالات الصين بالذكرى 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية

وزير النقل والزعيم
وزير النقل والزعيم الصينى
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المبعوث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعالية الاحتفال بالذكرى 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية والذي أقيم بالعاصمة الصينية بكين والتي شهدت حضور عدد كبير من  رؤساء الدول والحكومات  ورؤساء وفود العديد من الدول المختلفة، وحيث حضر الوزير العرض العسكري الضخم الذي أقيم في ميدان تيآنمان “الميدان السماوي” الشهير في قلب بكين، والذي ضم آلاف الجنود ومئات الاسلحة المتطورة الصينية

كما تم التقاط الصورة التذكارية لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في الاحتفال مع شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وقرينته وشارك المبعوث عن الرئيس السيسي في حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية على شرف رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة فضلًا عن مشاهدة العرض الفني الذي أقيم كجزء من سلسلة الاحتفالات الصينية

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية  بهذه المناسبة، وتمنيات فخامته للصين وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا أن الظروف الجيوسياسية المحيطة بمنطقة وإقليم الشرق الأوسط حالت دون مشاركة  الرئيس  السيسي،  في الاحتفال بالذكرى 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  توجيه  الرئيس عبدالفتاح السيسي،  بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب الصيني في شتى المجالات.

وأشار إلى أهمية وقوة العلاقات المصرية الصينية والتي وصلت الى مستوى "شراكة استراتيجية شاملة" منذ 2014، بالإضافة الى التوقيع على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين الشاملة للأعوام الخمس (2028-2024) في يناير ٢٠٢٤، والذي مثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيسا على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية بالإضافة الى احتفال البلدين الصديقين العام المقبل بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية.

