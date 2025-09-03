صحة غزة: ضحايا المجاعة باليومين الماضيين الأعلى منذ بدء سياسة التجويع

قال مسئول في وزارة الصحة غزة: لقي ١٩ فلسطينيا بينهم 4 أطفال استشهادهم بسبب المجاعة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضح أن عدد ضحايا المجاعة باليومين الأخيرين هو الأعلى منذ بدء سياسة التجويع الإسرائيلية.

كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت أيضا عن ارتفاع عدد شهداء المجاعة إلى 367 بينهم 131 طفلا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الثلاثاء، باستشهاد الصحفي رسمي سالم في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

عدد الضحايا من الصحفيين في غزة

وفي وقت سابق أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 247 بعد استشهاد الصحفية إسلام عابد، مطالبا المجتمع الدولي بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين

وأدان مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأشد العبارات استهداف واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وقال: “ نحمل الاحتلال والدول المشاركة بالإبادة المسؤولية الكاملة عن ارتكاب الجرائم النكراء”.

كانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت، باستشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

