مستقبل وطن في المقدمة وحماة الوطن وصيفا، خريطة الأحزاب بمجلس النواب المقبل

لا تزال المشاورات مستمرة بشأن استعدادات انتخابات مجلس النواب المقبل، لا سيما في ما يتعلق بحصص الأحزاب السياسية سواء في القوائم أو على المقاعد الفردية.

الأحزاب تواصل استعدادات انتخابات مجلس النواب

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل الأحزاب السياسية اللقاءات، استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، مع بعض العناصر المقرر الدفع بهم كمرشحين.

موعد إعلان تفاصيل جدول انتخابات مجلس النواب 2025

يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع إعلان إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاقتراع، على أن تجرى جولة انتخابات مجلس النواب 2025 في شهر أكتوبر.

تنسيق الأحزاب السياسية استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025

يأتي ذلك فيما تتواصل الترتيبات والتنسيق بين الأحزاب السياسية المختلفة، بشأن تشكيل القوائم الانتخابية، وتحديد نصيب كل حزب في القائمة، أسوة بما تم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ترتيب الأحزاب في المقاعد بمجلس النواب المقبل

وتشير التوقعات، إلى أن ترتيب الأحزاب من حيث عدد المقاعد سواء الفردي أو القائمة، ستكون بنفس الترتيب الذي تم في انتخابات مجلس الشيوخ.

مستقبل وطن في المقدمة من حيث عدد المقاعد بمجلس النواب 2025

وكشفت مصادر أن حزب مستقبل وطن، يحتفظ بموقعه في الصدارة، حيث سيحصل على النسبة الأكبر من المقاعد على الفردي والقائمة، إلا أنه لن يحصل على الأغلبية مثلما هو قائم في مجلس النواب الحالي، ويليه في الترتيب حزب حماة الوطن، ثم حزب الجبهة الوطنية، على أن يتم تقسيم باقي المقاعد على باقي الأحزاب السياسية.

ترتيب الأحزاب في مجلس النواب المقبل

وتشير التوقعات إلى اختلاف خريطة الأحزاب في مجلس النواب المقبل عما هي عليه في المجلس الحالي، والذي يتصدر فيه مستقبل وطن، يليه الشعب الجمهوري، ثم حماة الوطن.

تراجع الشعب الجمهوري وصعود حماة الوطن

وتراجع حزب الشعب الجمهوري عن الحصول على مراكز متقدمة، بينما نجح حماة الوطن، في الحصول على المركز الثاني، فيما لم يحصل حزب الجبهة الوطنية، المولود الجديد على المقاعد المتوقعة، ليكون في المركز الثالث.

لقاءات الأحزاب لاختيار مرشحيها في انتخابات مجلس النواب 2025

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأحزاب السياسية الكبرى اللقاءات لاختيار مرشحيها في جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، لاختيار أفضل العناصر للدفع بهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

جدير بالذكر أن الدستور أقر عددا من الشروط للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث تنص المادة منه على: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

تقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس النواب 2025

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025

وفسرت المادة 8 من قانون مجلس النواب، النص الدستوري في شأن شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب.

وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2 – أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.

3 – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4 – أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.

حالات الترشح لمن سقطت عضويته في المجلس السابق

6 – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

اختصاصات مجلس النواب وفقا للدستور

يشار إلى أن المادة 101 من الدستور حددت اختصاصات مجلس النواب، حيث تنص على: يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

