سياسة

هل يحق لمن سقطت عضويته في البرلمانات السابقة الترشح لانتخابات النواب 2025؟

حق من سقطت عضويته
حق من سقطت عضويته في الترشح لانتخابات النواب

تتواصل الاستعدادات بشأن انتخابات مجلس النواب 2025، والتي من المتوقع البدء في إجراءاتها الشهر المقبل، لتجري عمليات الاقتراع في شهر نوفمبر المقبل.

موعد انتخابات مجلس النواب 2025

من المتوقع أن تشهد انتخابات مجلس النواب 2025، منافسة قوية سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الانتخابية، لاسيما في ظل تطلع الكثيرين للحصول على المقعد تحت قبة البرلمان.

ويثار تساؤل حول حق من سقطت عضويته في المجالس النيابية السابقة في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

واشترط قانون مجلس النواب، من بين شروط الترشح، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 

جدير بالذكر أن الدستور أقر عددا من الشروط للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث تنص المادة منه على: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد. 

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 

تقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس النواب 2025

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025

وفسرت المادة 8 من قانون مجلس النواب، النص الدستوري في شأن شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب.

وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2 – أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.

3 – ألاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4 – أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.

حالات الترشح لمن سقطت عضويته في المجلس السابق

6 – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

اختصاصات مجلس النواب وفقا للدستور 

يشار إلى أن المادة 101 من الدستور حددت اختصاصات مجلس النواب، حيث تنص على: يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، على النحو المبين في الدستور.

