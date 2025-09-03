برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

الأربعاء 03 سبتمبر 2025
علاء مبارك، فيتو
كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن تجربته الحزينة بفقد نجله محمد، الذي توفى عام 2009، وفي رسالة حزينة ومؤلمة، كشف عن مشاعره التي لم يتمكن من تجاوزها رغم مرور 16 عامًا على وفاة نجله الأكبر محمد، ووالده، حيث أثار ذكرى المولد النبوي أحزان علاء مبارك.

علاء مبارك يكشف أحزانه لرحيل ابنه محمد

وأكد علاء مبارك أنه لاشيء في العالم يمكن أن يحل محل شخص "عزيز" رحل، ووصف تجربة فقد الإنسان العزيز بأنها تجربة "عميقة ومؤلمة"، وأن الحزن سيظل  جزءًا من حياته، مؤكدًا أن وفاة ابنه الأكبر محمد خلف جرحا عميقا مدى الحياة لا يلتئم أبدًا.  

 

علاء مبارك لم يتجاوز أحزانه في وفاة نجله ووالده، فيتو
علاء مبارك لم يتجاوز أحزانه في وفاة نجله ووالده، فيتو


وعن تجربة فقد نجله ووالده، قال علاء مبارك في رسالة مؤلمة نشرها عبر حسابه بمنصة "أكس": "لا شيء في العالم بأسره يمكن أن يحل محل شخص عزيز قد رحل إنها تجربة عميقة ومؤلمة ومع ذلك تستمر الحياة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين تركوا وراءهم كل شيء يتغير لن تكون أبدًا نفس الشخص الذي كنت عليه قبل الخسارة".
وأضاف علاء مبارك: "الأمر لا يتعلق فقط بفقدان الشخص المحبوب ولكن يتعلق أيضًا بذكريات الأوقات الجيدة وجزء من الحياة التي كانت موجودة ذات يوم"

وعن تجربته في فقد الأشخاص الأعزاء، قال علاء مبارك: "أعتقد أنه من خلال الإيمان القوي فقط يمكن للمرء أن ينجو من الألم والفراغ الذي يتركه أحباؤنا والرضا بما كتبه الله لنا"

وعن وفاة محمد نجل علاء مبارك، وإمكانية تجاوزه تجربة الفقد، قال علاء مبارك: "نعم يمكن للمرء أن يجد السعادة بعد هذه الخسارة ولكن بهيئة وشكل مختلفين، سيظل الحزن دائمًا جزءًا من حياة المرء وسيتحرك الحزن والسعادة بمرور الوقت معًا ويوجهنا عبر شكل جديد من الحياة بعد أن يتكيف المرء مع غياب الابن، لكن هذا الجرح العميق الذي خلفته هذه الخسارة هو جرح مدى الحياة لا يلتئم أبدًا حتى نلتقي بهم".

 

علاء مبارك يتذكر والده الراحل في ذكرى المولد النبوي

كما تذكر علاء مبارك والده الراحل في ذكرى المولد النبوي، وبث مقطع فيديو لأحد الاحتفالات بالمولد تحدث فيه والده، والذي قال فيه الرئيس الراحل مبارك: "يدور الزمان دورته، وتمر بنا الذكرى العطرة لمولد النبي الهادي، فتلتقي حولها قلوب المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، حبًا لنبي الإسلام، واعترافًا بفضله وتخليدًا لذكراه، بعث الله محمد بالهدى ودين الحق، فكان صلوات الله وسلامه عليه شاهدًا ومبشرًا ونذيرا، بلغ آخر رسالات السماء إلى الأرض، أرسى بكلمات ربه وسنته المطهرة دعائم دين عظيم"


ليعلق علاء مبارك على حديث والده الراحل عن ذكرى المولد النبوي فقال: " "ليس نحن من يُحيي ذكراك بل ذكراكَ هي التي تُحيينا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أجمل الخلق خَلقًا  وخُلقًا، كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف".

