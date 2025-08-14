غطرسة وعنجهية فارغة، علاء مبارك يهاجم نتنياهو بعد تصريحاته بشأن إسرائيل الكبرى

هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي كشف فيها عن رؤيته الاستعمارية، من خلال ما يزعم أنه “رؤية إسرائيل الكبرى”، التي تشمل الأراضي الفلسطينية، وربما أيضًا مناطق من الأردن ومصر، بحسب زعمه.

علاء مبارك يهاجم نتنياهو لتصريحه بشأن إسرائيل الكبرى

ووصف علاء مبارك تصريح رئيس وزراء الكيان بأنها غطرسة وعنجهية فارغة، مؤكدًا أن حديث نتنياهو عن تمسكه بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" تصريح استعماري مفضوح، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وقال علاء مبارك في هجومه على رئيس وزراء الكيان نتنياهو: "غطرسة وعنجهية فارغة.. تصريح استعماري مفضوح يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى، تهديد مستفز غير مقبول يوحد الشعوب ويزيد من ثقافة الكراهية ضد هذا الكيان المحتل".

جدير بالذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في تصريحات للقناة العبرية (i24): إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه متمسك جدًا برؤية ما يزعم أنه "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل الأراضي الفلسطينية، "وربما أيضًا مناطق من الأردن ومصر"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

خريطة الأرض الموعودة ومزاعم إسرائيل الكبرى

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المحاور الذي التقى نتنياهو عبر قناة "i24" هو شارون جال، الذي كان عضوًا يمينيًا في الكنيست، والذي أهدى نتنياهو تميمة على شكل ما يزعم أنه "خريطة الأرض الموعودة"، وعندما سُئل عن مدى ارتباطه "بهذه الرؤية" لـ إسرائيل الكبرى، أجاب نتنياهو: "بالتأكيد".

مزاعم نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى، فيتو



كما ذكرت صحيفة "زمان يسرائيل" أن نتنياهو قال في المقابلة إنه يشعر بالارتباط الشديد برؤية "إسرائيل الكبرى" التي تشمل ما كان يفترض أن يكون دولة فلسطينية مستقبلية- في اتفاقية أوسلو- إضافة إلى أجزاء من الأردن ومصر.

وفي حواره، المثير للاستفزاز، وعندما سُئل نتنياهو عن شعوره بأنه في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي، فأجاب أنه "في مهمة أجيال؛ فهناك أجيال من اليهود حلمت بالمجيء إلى هنا، وأجيال من اليهود ستأتي بعدنا"، بحسب قوله.

وتابع رئيس حكومة الكيان: "لذا، إذا كنت تسأل عما إذا كان لديّ شعور بالمهمة، تاريخيًا وروحيًا، فالجواب هو نعم"

ويذكر أن مصطلح "إسرائيل الكبرى" تم استخدامه بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967، للإشارة إلى المناطق التي احتلها الكيان آنذاك، والتي تضم (القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان).

أساطير توراتية عن إسرائيل الكبرى

وكشفت "تايمز أوف إسرائيل" أن بعض الصهاينة الأوائل استخدموا هذه العبارة للإشارة إلى إسرائيل الحالية، وغزة والضفة الغربية، والأردن".

وأكد الخبراء السياسيين أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لقناة i24 الإسرائيلية عكست تحولا جذريًا في الرواية الإسرائيلية الرسمية المزعومة، التي يمثلها نتنياهو شخصيًا، حيث تنبى لأول مرة ورسمية ما يريده التيار المتطرف في إسرائيل، الذي يريد إقامة "دولة توراتية كبرى"، بحسب زعمهم، وهو رواية مبنية على الأساطير الدينية التوراتية المتعلقة بأرض الميعاد.

