الابتلاء بموت الأبناء من أقسى التجارب، حادث الطريق الإقليمي يذكر علاء مبارك بوفاة نجله

حادث الطريق الإقليمي، علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على حادث الطريق الإقليمي، الذي وقع أول أمس الجمعة، وأسفر عن مصرع 19 فتاة من أبناء قرية السنابسة بمحافظة المنوفية، أثناء عودتهن من عملهن، حيث اصطدمت شاحنة تسير في الطريق العكسي بسيارة ميكروباص كانت تنقل الفتيات من عملهن.

وفاة الأبناء أصعب وأقسى التجارب على الإنسان



وأكد علاء مبارك أن هذا الحادث الأليم من أصعب وأقسى التجارب التي تمر على الإنسان، متذكرًا فقدان نجله محمد، قائلًا: "الابتلاء بموت وفقدان الأبناء يكسر القلب ويطفئ الروح، فلا يوجد شيء في الدنيا أصعب من فقدانهم".

وقال علاء مبارك معبرًا عن حزنه لحادث الطريق الإقليمي: "لم أجد الكلمات التى تعبر عن إحساسي الشخصى أمام هذا الحادث الأليم الذى حدث على الطريق الإقليمي بالمنوفية".

أصعب وأقسى التجارب التى تمر على الإنسان



وتذكر علاء مبارك نجله محمد الذي فقده بالموت، فقال: "فمن أصعب وأقسى التجارب التى تمر على الإنسان في حياته هى الابتلاء بموت وفقدان الأبناء هذا الفقدان يكسر القلب ويطفئ الروح فلا يوجد شيء في الدنيا أصعب من فقدانهم، لكن الحمد لله على كل شيء فقد وعد المولى عز وجل الصابر على فقد ولده بالجنة".

الرضا بالقضاء والصبر على البلاء له أجر



وتابع علاء مبارك قائلًا: "فالرضا بقضاء الله تعالى والصبر على هذا الابتلاء العظيم نجد عند الله من الأجر ما هو أعظم وهو الفوز بالجنة ان شاء الله … "ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة"".

وقدم علاء مبارك العزاء في شهداء حادث الطريق الإقليمي، فقال: "البقاء لله وربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم".



الجدير بالذكر أن الطريق الإقليمي شهد حادث مروع، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بشاحنة كانت تسير على الطريق العكسي على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا، وإصابة 5 آخرين من عمال اليومية، وتم نقل المتوفيات إلى قرية السنابسة بمحافظة المنوفية، التي اتشحت بالسواد.



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