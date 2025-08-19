رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

رسالة علاء مبارك لإبراهيم عيسى، أثار علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الجدل بسبب رسالته القوية، التي وجهها للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، سأله فيها عن حلقته الخاصة بوالده "حسني مبارك"، والتي تحدث فيها عن اشتياق المصريين لأيام حسني مبارك.

رسالة علاء مبارك لإبراهيم عيسى

وأكد علاء مبارك، في رسالته لإبراهيم عيسي، أن حلقته عن الرئيس الراحل حسني مبارك غير موجودة، وتساءل علاء عما إذا كان إبراهيم عيسى قد حذف حلقته عن والده، بعدما أشار إلى أن كل حلقات إبراهيم عيسي موجودة إلا هذه الحلقة.

وقال علاء مبارك، عبر منصة أكس، في رسالته التي وجهها لـ إبراهيم عيسى: "سؤال للأستاذ إبراهيم، كل حلقاتك التى تسجلها في منزلك أو مكتبك موجودة ومتاحة إلا حلقة واحدة حاولت فتحها فوجدتها ليست متاحة!!".

وتساءل علاء مبارك: "هل يوجد سبب معين لعدم وجودها؟! مع العلم أن معظم حلقاتك يمكن مشاهدتها دون دفع اشتراك وللا حضرتك حذفتها!!! وأقصد حلقة "لماذا يحن المصريون إلى أيام حسنى مبارك"!!!

وكان إبراهيم عيسى قد كشف عن حذف تطبيق الـ"يوتيوب" لحلقاته، فقال: "شكر عميق لمنصة اليوتيوب العالمية على الاستجابة الكريمة والسريعة والرائعة بإعادة عرض الفيديو الذي سبق منعه، وهذا ما يؤكد مصداقية وشفافية المنصة، ويدعو لاحترام شديد لهذا الأداء اليقظ والمتفهم والأمين".

رسالة علاء مبارك لإبراهيم عيسى تثير الجدل

أثارت رسالة علاء مبارك لـ إبراهيم عيسى جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض أشار لوجود الحلقة، بينما آخرون أكدوا أنها قد تم حذفها.

علقت البلوجر سناء حلمي قائلة: "على فكرة؛ الحلقة موجودة هتلاقيها لأني سمعتها لآخرها لأنه اعترف فيها بأننا بنحن لأيام الرئيس مبارك، وقال السبب...".

علاء مبارك يسأل عن حلقة والده، فيتو

ورد علاء مبارك قائلًا: "موجودة فين لو سمحتى".

وقال البلوجر إسلام محمود: "لازم اشتراك في عضوية القناة اللي من خلالها بتقدر تشوف محتوى غير مرئي لغير المشتركين لو اشتركت خدها داونلود ونزلها".

وتساءل علاء مبارك: "اشمعنى الحلقة دي؟! ما باقي الحلقات كلها يمكن مشاهدتها دون اشتراك في عضوية القناة!!".

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "يعني الفيديو اتحذف... مقصودة دي... يا علاء أنت مزعل يوتيوب؟".

وأجاب علاء مبارك قائلًا: "شكلها كدة".

رسالة حادة من علاء مبارك لإبراهيم عيسى

وكان علاء مبارك قد وجه رسالة حادة للكاتب إبراهيم عيسي، انتقد فيها بعض تصريحاته، التي وصفها بـ"الغريبة والمستفزة"، وتناول بعض تصريحات إبراهيم عيسى عن انتقاده لقراءة صيدلي القرآن، وانتقاده للصحابي خالد بن الوليد، والتشكيك في معجزة القرآن الكريم.

حلقة إبراهيم عيسى عن مبارك، فيتو

وأشار علاء مبارك في رسالته إلى أن إبراهيم عيسى يناقض نفسه في حديثه عن المقاومة ضد إسرائيل، التي وصف داعميها بأنهم يوافقون على تفتيت الوطن العربي، فيما أشار علاء إلى أن كتابات عيسى ذكرت فيها أنه مع المقاومة ضد إسرائيل.

وقال علاء مبارك في رسالته التي وجهها لـ إبراهيم عيسى: "الأستاذ إبراهيم غاوي كل شوية يخرج علينا بأشياء غريبة ومستفزة، مرة مش عاجبه الصيدلي اللي بيقرأ القرآن، ومرة ينتقد الصحابي خالد بن الوليد، وبعدين طلع يشكك في معجزة رحلة المعراج وأنها رحلة وهمية".

علاء مبارك ينتقد إبراهيم عيسى

وتابع علاء مبارك رسالته التي انتقد فيها إبراهيم عيسى فقال: "ومن كام يوم طلع بيقول: "من يدعم المقاومة ضد إسرائيل يوافق على تفتيت الوطن العربي".. معقولة الكلام ده! حضرتك كدة بتناقض نفسك لأنك قُلت قبل كدة، وبوضوح: (كتاباتي ومواقفي بتقول مين اللي مع إسرائيل أنا ضده ومين اللي ضد إسرائيل ويقاومه أنا معاه وأحبه وأؤيده "وأدعمه" بما أملك من مواقف وكتابه ورؤية.. إلخ).

وأضاف علاء مبارك: "نفهم من كده حضرتك مع التفتيت ولا ضد دعم المقاومة.. لخبطتنا وحيرتنا معاك يا أستاذ ما ترسيلك على بر".



