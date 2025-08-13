تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على مقطع فيديو تم تداوله عن والده، كان يتحدث فيه عن عدم هروبه من مصر، كاشفًا عن سر عدم هروب والده، وأنه لم ييأس واستمر في المواجهة، مؤكدًا أنه تعرض للموت 500 مرة وأخذ على عاتقه مسئولية البلد.

علاء مبارك يكشف سر عدم هروب والده من مصر

وكشف علاء مبارك أن هناك دولًا رحبت بوالده ليبقى فيها "معزز مكرم"، بحسب وصفه، لكن والده رفض و"لم يهرب"، متحملًا المسئولية "بثبات وإيمان"

وقال علاء مبارك، في تغريدة عبر منصة "أكس"، عن الفيديو المتداول عن عدم هروب والده من مصر: "يكفي أن مبارك رحمة الله عليه، الرئيس الوحيد الذي رفض أن يترك بلده مصر، كما فعل آخرون، لم يهرب وتحمل بثبات وإيمان كل ما تعرض له، في وقت كان يستطيع أن يترك ويمضي ما تبقى من العمر معزز مكرم في بلدان رحبت به.."

وتابع علاء مبارك "اللهم ارحم كل عزيز وغالي فقدناه، اللهم أجزهم عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا يارب"

وقال الرئيس الراحل حسني مبارك، في مقطع الفيديو المتداول: "لما أبص ألاقي الصورة دي أمامي باختصار، هل بالله عليكم الواحد ماكنش أخد هدومه وطلع جري، والله العظيم، أنا يعمي أصبت بصدمة لفترة، وبعدين ما يأستش، لأني في حياتي لم أيأس، أجري أنا ما بحبش كده، أنا راجل حاربت وتعرضت للموت 500 مرة، يعني مش مشكلة، وخلاص ودي مسئولية بلدي".

انتهت ظاهرة الرؤساء داخل السيارات المكشوفة

أثار تعليق علاء مبارك جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعضهم أكد أن عدم هروب الرئيس الراحل حسني مبارك من بلده ضمن له أن يكون "معزز مكرم" في بلده، خاصة بعد وفاته، فيما أشار آخرين إلى أن والده عزل نفسه عن الشعب، بينما اعترض آخرون على فكرة أن معظم الرؤساء "تركوا بلادهم وهربوا".

وعلق أحد متابعي علاء مبارك قائلًا: "ربنا يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. بس ترك شعبة وعزل نفسه عن الشعب.. ازاي أي حاكم يجي بعد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وبعدما يشوف صور الزعيم وسط الشعب ويعزل نفسه عن الشعب؟"

الرئيس الراحل حسني مبارك، فيتو

فرد علاء مبارك قائلًا: "الزمن يتغير وعلى سبيل المثال انتهت ظاهرة الرؤساء داخل السيارات المكشوفة شاهدناها أيام ناصر والسادات ومع مبارك لفترة وعلى مستوى العالم ومع انتشار ظاهرة الأرهاب أصبح تأمين الرؤساء هو الهدف الأول وانتشرت السيارات المصفحة للرؤساء"

كما تفاعل أحد متابعي علاء مبارك قائلًا: "أنت غلطان يا أخ علاء، صدام لم يترك العراق معمر القذافي لم يترك ليبيا وعلي صالح لم يترك اليمن"

وعلق علاء مبارك قائلًا: "صدام هرب وتم إخراجه أمام العالم كله من مخبأه، والقذافي كان متجه للجنوب وتم القبض عليه وكانت نهايته ومشهد القبض عليه مؤلم، وعلى عبد الله صالح بعد محاولة اغتياله تم إخراج له خروج آمن وذهب إلى السعودية وعاد بعد استحداث نص قانونى يحصنه من الملاحقة القضائية طيلة حياته ثم تم تصفيته فيما بعد، ربنا يرحم الجميع"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.