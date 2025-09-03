حالة المرور في القاهرة والجيزة، كثافات خانقة بهذه الميادين والمحاور

تشهد شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، كثافات مرورية متفرقة في عدد من المحاور الرئيسية.

أبرز نقاط الزحام

القاهرة: طريق صلاح سالم، الطريق الدائري، محور 26 يوليو، ومنطقة مدينة نصر، تشهد كثافات متوسطة إلى شديدة في أوقات الذروة الصباحية.

الجيزة: الطريق الدائري الإقليمي، كوبري 6 أكتوبر، محور صفط اللبن، تشهد حركة مرورية متقطعة مع وجود بعض التكدسات في المناطق الحيوية.

جهود المرور

وجرى الدفع بقوات المرور لرفع المخالفات، تنظيم الحركة المرورية، وتسيير السيارات، كما تم التنسيق مع إدارات المرور الفرعية لمتابعة جميع الطرق والمحاور الرئيسية لتسهيل الحركة وتفادي أي اختناقات.

نصائح للسائقين

توصي الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة، الالتزام بالسرعات المقررة، وعدم استخدام الهواتف أثناء القيادة، وتوخي الحذر عند الاقتراب من مناطق الزحام.

