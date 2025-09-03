الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور في القاهرة والجيزة، كثافات خانقة بهذه الميادين والمحاور

كثافة مرورية
كثافة مرورية

تشهد شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، كثافات مرورية متفرقة في عدد من المحاور الرئيسية.

أبرز نقاط الزحام

القاهرة: طريق صلاح سالم، الطريق الدائري، محور 26 يوليو، ومنطقة مدينة نصر، تشهد كثافات متوسطة إلى شديدة في أوقات الذروة الصباحية.

الجيزة: الطريق الدائري الإقليمي، كوبري 6 أكتوبر، محور صفط اللبن، تشهد حركة مرورية متقطعة مع وجود بعض التكدسات في المناطق الحيوية.

جهود المرور

وجرى الدفع بقوات المرور لرفع المخالفات، تنظيم الحركة المرورية، وتسيير السيارات، كما تم التنسيق مع إدارات المرور الفرعية لمتابعة جميع الطرق والمحاور الرئيسية لتسهيل الحركة وتفادي أي اختناقات.

 

ضبط 43 بلطجيا وهاربا من المراقبة و77 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

الداخلية تكشف حقيقة فيديو وفاة 4 أشخاص بالمطرية بسبب قانون الإيجار القديم

نصائح للسائقين

توصي الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة، الالتزام بالسرعات المقررة، وعدم استخدام الهواتف أثناء القيادة، وتوخي الحذر عند الاقتراب من مناطق الزحام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الطريق الدائري الطريق الدائري الإقليمي حركة المرور حالة المرور فى القاهرة حالة المرور فى القاهرة والجيزة محور صفط اللبن طريق الدائري الاقليمي صلاح سالم

مواد متعلقة

ضبط 43 بلطجيا وهاربا من المراقبة و77 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

الداخلية تكشف حقيقة فيديو وفاة 4 أشخاص بالمطرية بسبب قانون الإيجار القديم

أخبار الحوادث اليوم: معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر.. القبض علي البلوجر "بي بي".. ومصرع وإصابة 15 شخصا إثر حادث تصادم بالطريق الأوسطي

الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو لترويج المخدرات فى المطرية

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح بالأقصر

الداخلية: مقتل 8 عناصر وإصابة آخر في مداهمة لأخطر بؤرة لتجارة المخدرات بالدقهلية

الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

الأكثر قراءة

خبير جيولوجي يكشف سر اختفاء قرية ترسين في السودان ودفن جميع سكانها تحت التراب (صور)

بصورة من المستشفى، زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية

برا وبحرا وجوا، تفاصيل الأسلحة المرعبة التي كشفت عنها الصين في العرض العسكري (صور)

موعد مباراتي منتخب مصر الثاني أمام تونس والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 30 جنيها وارتفاع كبير في قشر البياض والكابوريا

أسعار المانجو اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، انخفاض الزبدية وارتفاع السكري

لن ينقصكم شيء وأنا موجود، نجم الهلال يتكفل بعائلة ديوجو جوتا

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الدعاء مستجاب يوم المولد النبوي؟ اعرف أقوال العلماء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads