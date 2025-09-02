الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
رياضة

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

محمد صلاح
محمد صلاح

تستعد منتخبات قارة إفريقيا لخوض مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح هدافي الفراعنة في تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا برصيد 6 أهداف.

ويأتي خلف الملك المصري، المهاجم الجزائري محمد أمين عمورة برصيد 5 أهداف متساويا مع البوركيني لاسنا تروري ومحمود تريزيجيه.

May be an image of 1 person, playing soccer, playing football and text that says 'TOP GOALSCORERS IN AFRICAN FIFA WORLD CUP 26" QUALIFYING FIFA FIFA 风 MOHAMED SALAH 3DA 6 MOHAMED AMOURA LASSINA TRAORÉ 风 MAHMOUD TRÉZÉGUET DENIS BOUANGA 5 MAEAUQUAI = 5 5 5 5 5 JORDAN AVEW KAMORY DOUMBIA'

ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

الصورة
May be an illustration of text that says 'T QUALIFIERS CAF GROUP MP PTS D CAPE CAPEVERDE VERDE GROUP 6 13 CAMEROON MP PTS 6 LIBYA 12 MOROCCO E 6 5 8 15 ANGOLA TANZANIA 5 6 7 9 ZAMBIA MAURITIUS 5 6 5 NIGER 6 ESWATINI 6 6 2 CONGO 5 o GROUP MP PTS CÔTE CÔTED'IVOIRE D'IVOIRE F 6 GABON 16 6 15 BURUNDI 6 KENYA 10 6 6 THE GAMBIA 6 4 SEYCHELLES 6'
May be an image of text that says '黑 QUALIFIERS CAF GROUP MP PTS E ALGERIA G GROUP 6 15 MOZAMBIQUE MP PTS 6 12 TUNISIA BOTSWANA H 6 6 16 9 NAMIBIA UGANDA 6 6 12 9 GUINEA LIBERIA 6 6 10 7 SOMALIA EQUATORIAL GUINEA 6 7 1 MALAWI 6 * SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE 6 GROUP MP PTS GHANA 6 15 COMOROS 6 12 MADAGASCAR 6 10 MALI 6 9 CENTRAL AFRICANR. 6 CHAD 5 o'

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

وتنقل مباراتي مصر أمام كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت على التردد الأرضي.

تردد قناة أون تايم سبورت 

التردد: 10853
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 5/6

ومن المقرر أن ينتظم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، في تدريبات المنتخب مساء اليوم.

 

 

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

 

موعد مباراة مصر أمام إثيوبيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته الثانية أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

تنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 5 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي.

