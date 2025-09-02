محافظ القليوبية يعقد اللقاء الدوري لبحث مطالب ومشكلات المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم لقاءً جماهيريًا بمدينة القناطر الخيرية، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يحرص على تنظيمها بمختلف مدن المحافظة، للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

شكاوى المدرسين من خصم حافز وتوفير فرص عمل، ابرز شكاوي المواطنين في لقاء المحافظ بالقليوبية

وشهد اللقاء حضورًا مكثفًا من أهالي القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب، حيث تنوعت القضايا المطروحة بين اجتماعية وخدمية وإدارية.

واستعرض محافظ القليوبية عددًا من الطلبات والشكاوى، كان أبرزها توفير فرص عمل للشباب والفتيات في القطاع الخاص، إضافة إلى مطالب بعض الأرامل والمطلقات بالحصول على محلات تجارية لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث وجه المحافظ بدراسة هذه الحالات وتقديم الدعم المناسب لها. كما بحث طلبًا لأحد الموظفين بشأن النقل من ديوان حي غرب شبرا الخيمة إلى مديرية الشباب والرياضة، وفقًا للوائح المنظمة.

كما ناقش المحافظ مشكلة مواطن مع القومسيون الطبي حالت دون حصوله على معاش رغم معاناته من أمراض مزمنة، ووعد بالتدخل لحلها، فضلًا عن شكوى لعدد من المدرسين حول خصم حافز شهري من رواتبهم، حيث كلف المحافظ بفحص الموضوع واتخاذ ما يلزم لضمان حقوقهم.

وفي الشأن الخدمي، وجّه المحافظ بفحص قرارات غلق بعض مستودعات الغاز بمدينة قليوب وإمكانية تأجيل غلقها مراعاة لمصالح المواطنين. كما وافق على نقل تلميذين بين المدارس لتيسير ظروفهم الأسرية، أحدهما من مدرسة ميت حلفا إلى مدرسة طحا نوب، والآخر من مدرسة الشهيد محمد عبد اللطيف خفاجي بأبو الغيط إلى مدرسة حسن أبو بكر التجريبية بالقناطر الخيرية.

كما استمع المحافظ لشكاوى بعض سكان عمارة بالقناطر الخيرية من قيام جيرانهم بتحويل شقق سكنية إلى محلات تجارية بالمخالفة للوائح، ووجّه بفحص الأوراق والتأكد من قانونية الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المحافظ أن اللقاءات الجماهيرية تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز جسور الثقة مع المواطنين، والتفاعل المباشر مع احتياجاتهم، بما يحقق سرعة الاستجابة وحلولًا واقعية لمشكلاتهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.