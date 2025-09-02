أحمد السعدني: روحت لطبيب نفسي وأنا عندي 16 سنة (فيديو)

كشف الفنان أحمد السعدني عن سبب زيارته لطبيب نفسي في سن صغير، موضحا: “روحت لطبيب نفسي وأنا عندي 16 سنة، وده عشان كنت بحب واحدة جدا ومعرفتش اتجوزها ولكن روحت مرة واحدة بس لأنه مساعدنيش”.



وقال أحمد السعدني خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش: “السبب اللي خلاني ألجأ لطبيب نفسي هو إن أبويا وأنا صغير وداني لدكتور واتبسطت، واتعلمت من وأنا صغير أطلب مساعدة من حد متخصص لو في حاجة مش قادر عليها، مش عيب، ورحت له مرة واحدة”.



وكشف أحمد السعدني عن سبب كرهه لعيد ميلاده، قائلا: “أنا بكره يوم عيد ميلادي، وليلة عيد ميلادي الساعة 12 بالليل بقفل التليفون واختفي وده لاني وانا عندي 7 سنوات عملت عيد ميلادي في البيت في شهر يوليو، كانت أجازة المدرسة وكل العيال مسافرين، وعيد الميلاد بدأ الساعة 6 ولحد الساعة 8 في اتنين بس جم البيت، لدرجة إني نزلت وقفت في الشارع أستنى الناس وفي الآخر كان في 3 بس، ومن بعدها قررت مش هعمل عيد ميلاد”.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.