بعد تصدرها تريند منصات التواصل الاجتماعي، موعد عرض حلقة أحمد السعدنى مع أنس بوخش

يحل النجم أحمد السعدني ضيفا ببرنامج الإعلامي الإماراتي الشهير أنس بوخش في حلقة متميزة تصدر البرومو الخاص بها مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

فعقب أن كشف أنس عن ملامح حلقته مع السعدني تصدرت مؤشرات البحث لان البرومو يمتلئ بالمشاهدة المؤثرة وحديثه بشأن والده النجم الراحل صلاح السعدني وكواليس وفاته وغيرها من الأسرار الشخصية.

وعن الحلقة المقرر عرضها قال أنس: أحمد السعدني فتح قلبه في واحدة من أصدق مقابلاته وأكثرها ضعفًا. للمرة الأولى، يشارك كيف أعاد الحزن تشكيل حياته، وثِقَل تربية أبنائه بمفرده، والدروس التي يحملها من والده الراحل صلاح السعدني ووالدته.

كما يتحدث عن تجربته مع العلاج النفسي وهو في السادسة عشرة من عمره، وكيف عكست أدواره صراعاته الشخصية، ورؤيته الصريحة حول الزواج والعلاقات والمسؤولية. حوار صادق وعميق يُظهر أحمد السعدني ليس فقط كممثل، بل كأب ورجل يخوض رحلة مع الحب والفقد والصمود.

وتذاع الحلقة كاملة الليلة 9 مساءً عبر موقع اليوتيوب.

ومن المفترض أن يسجل أنس بوخش عدد من الحلقات ببرنامجه الشهير، الذي يقدمه عبر قناته بموقع “يوتيوب”، حيث يستضيف عدد من النجوم والنجمات المصريين وبعض المشاهير.

