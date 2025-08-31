أحمد السعدني ودينا الشربيني يستكملان تصوير "لا ترد ولا تستبدل" في شبرا

تستعد منصة “شاهد” الرقمية لاستقبال حلقات مسلسل جديد يحمل اسم “ لا ترد ولا تستبدل” بطولة النجمين دينا الشربيني وأحمد السعدني والذي يواصل فريق العمل تصوير مشاهده حاليًّا استعدادًا لعرضه قريبًا.

إذ يستكمل طاقم العمل التصوير في حي شبرا مصر وبالتحديد ببناء لوكيشن مخصوص لمسلسل لا ترد ولا تستبدل بميدان فيكتوريا.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج.

وكنت كشفت شاهد عن عدد من كواليس العمل الذي أظهرت نظرات غامضة تجمع بين دينا الشربيني وأحمد السعدني في أحد مشاهد المسلسل، ويأتي طرح الصور لزيادة حماس الجمهور وتشويقهم لمتابعة المسلسل عند عرضه على شاشة “شاهد”.

أبطال مسلسل لا ترد ولا تستبدل

مسلسل لا ترد ولا تستبدل يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، أحمد السعدني، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

