السبت 26 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

لحظة صدمة أحمد السعدني في مباراة الأهلي وصن داونز

أحمد السعدني، فيتو
أحمد السعدني، فيتو

رصدت عدسات الكاميرات الفنان أحمد السعدني، أثناء حضوره مباراة النادي الأهلي أمام صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

الأهلي وصن داونز

وكشفت الصورة عن صدمة أحمد السعدني بسبب أداء الأهلي أمام نظيره صن داونز في الدقائق الأخيرة قبل انتهاء المباراة.

وودع النادي الأهلي  بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1 في  المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت غرفة ملابس الأهلي بإستاد القاهرة حالة بكاء من أغلب لاعبي الفريق عقب الخروج من صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

ويستعد النادي الأهلي لإصدار بيان توجيه الشكر إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب الخروج الإفريقي أمام صن داونز

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