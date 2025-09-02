أحمد السعدني عن حياته الخاصة: عندي حتة لاسعة (فيديو)

كشف الفنان أحمد السعدني، أنه يعشق الطعام، سواء أثناء التصوير أو أثناء جلوسه فى المنزل، موضحا: " أتناول أى طعام أثناء التصوير وغيره".



وتحدث الفنان أحمد السعدني خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش، عن حياته الشخصية، قائلا: " أنا شخص غريب جدا، وطول الوقت دماغي شغالة، وبتشطح، فأنا شخصية بتحب الناس وتراهم، وبحاول أفهم حاجات غريبة مش فاهمها، وبحس أني عندي حتة لاسعة كده، وتصرفاتي أحيانا لا أفهمها".



وقال: " طول عمري بخاف من المسئولية، ولما مسئولياتي زادت، رأيت نفسي قادرا على تحملها، ودائما قلق على كل من حولي"، مؤكدا: " طفولتي عادية، وكانت بها مشاكل أحاول اكتشافها مؤخرا، وطفولتي كانت بريئة، وبخاف على أولادي من شهرتي وخاصة أنى مكنتش بحب الشهرة نظرًا لأني نجل فنان مشهور".



واضاف: " نصيحة والدي لي قبل دخولي الفن، كانت صدق ما تعمل، وتعلمت منه العطاء، كذلك والدتي بحر من العطاء، ودائما تعطي كل اللى حواليها".

