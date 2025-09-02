الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد السعدني عن حياته الخاصة: عندي حتة لاسعة (فيديو)

احمد السعدني، فيتو
احمد السعدني، فيتو

كشف الفنان أحمد السعدني، أنه يعشق الطعام، سواء أثناء التصوير أو أثناء جلوسه فى المنزل، موضحا: " أتناول أى طعام أثناء التصوير وغيره".


وتحدث الفنان أحمد السعدني خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش، عن حياته الشخصية، قائلا: " أنا شخص غريب جدا، وطول الوقت دماغي شغالة، وبتشطح، فأنا شخصية بتحب الناس وتراهم، وبحاول أفهم حاجات غريبة مش فاهمها، وبحس أني عندي حتة لاسعة كده، وتصرفاتي أحيانا لا أفهمها".


وقال: " طول عمري بخاف من المسئولية، ولما مسئولياتي زادت، رأيت نفسي قادرا على تحملها، ودائما قلق على كل من حولي"، مؤكدا: " طفولتي عادية، وكانت بها مشاكل أحاول اكتشافها مؤخرا، وطفولتي كانت بريئة، وبخاف على أولادي من شهرتي وخاصة أنى مكنتش بحب الشهرة نظرًا لأني نجل فنان مشهور".


واضاف: " نصيحة والدي لي قبل دخولي الفن، كانت صدق ما تعمل، وتعلمت منه العطاء، كذلك والدتي بحر من العطاء، ودائما تعطي كل اللى حواليها".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد السعدني الفنان أحمد السعدني أنس بوخش

مواد متعلقة

بعد تصدرها تريند منصات التواصل الاجتماعي، موعد عرض حلقة أحمد السعدنى مع أنس بوخش

أحمد السعدني ودينا الشربيني يستكملان تصوير "لا ترد ولا تستبدل" في شبرا

أحمد السعدني: مصر مليئة بالفنانين المبدعين

أحمد السعدني: حرصت على مشاهدة أولى حلقات "لام شمسية" مع ابني ياسين وحدثته عن فترة البلوغ

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير الصحة على وفاة الإعلامية هبة الأباصيري (فيديو)

الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بالرقم القومي

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

حقيقة قيام سائحة بوضع مادة زيتية على جدران مقبرة بتاح شبسس بأبو صير

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخفاء عيوب الخاطب عند السؤال عنه؟ الإفتاء ترد

حكم ارتداء الرجال للسلسلة الفضة وربط الشعر على هيئة ضفائر

أمين الفتوى: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مشروع شرعًا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads