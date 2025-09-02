الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمير عبد الحميد يقترب من تدريب حراس المرمى بالأهلي

أمير عبد الحميد
أمير عبد الحميد

يستعد النادي الأهلي لإعلان اختيار أمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى، في جهاز عماد النحاس، خلال توليه قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقالت مصادر إن الأهلي بصدد الإعلان رسميا عن هذا الأمر.

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعيين الكابتن وليد صلاح الدين مديرا للكرة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كما أعلن عن  تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي امير عبد الحميد عماد النحاس

مواد متعلقة

الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

قرار من محمد يوسف يحسم موقف التجديد لثنائي الأهلي

الأكثر قراءة

أول تعليق من وليد صلاح الدين بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي

الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

انخفاض لتر الذرة والعباد، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

وزير خارجية بريطانيا يوجه الشكر لمصر لهذا السبب

أول تعليق من وزير الصحة على وفاة الإعلامية عبير الأباصيري (فيديو)

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

أمير عبد الحميد يقترب من تدريب حراس المرمى بالأهلي

الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير صادم لرؤية الأسد في المنام

هل يجوز إخفاء عيوب الخاطب عند السؤال عنه؟ الإفتاء ترد

حكم ارتداء الرجال للسلسلة الفضة وربط الشعر على هيئة ضفائر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads