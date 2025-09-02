المشدد 15 عامًا لسائق قتل شابًا طعنًا بمطواة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لسائق، لاتهامه بقتل شاب بعدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، بدائرة قسم الخصوص، بمحافظة القليوبية.



المشدد 15 عامًا لسائق قتل شابًا طعنًا بمطواةبالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوى أحمد، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "خالد س م م ب" ١٨ سنة - العمل سائق - العنوان ش أبو الهوايل - الخصوص -القليوبية، في الجناية رقم ١٨٤١ لسنة ٢٠٢٥ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٢/٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجني عليه "أحمد السعيد الشحات السيد محمد" عمدًا من غير سبق الإصرار ولا ترصد بان قام بالتعدي عليه بلكمه بالأيدي فتدخل الأهالي للفض بينهم فلم يمتثل لهم وعاد اليه مستلًا سلاح أبيض مطواة مواليًا التعدي عليه بثلاث طعنات بإماكن قاتله في جسده قاصدا من ذلك قتله فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال، واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة".

وأكد شاهد الإثبات - ٦٩ سنة - العمل / عامل - العنوان شارع عمر بن الخطاب متفرع من شارع محروس الخراط - الخصوص القليوبية، أنه تبلغ إليه قيام المهم بالتعدي على نجله ضربا مستخدما في ذلك سلاح أبيض مطواة بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب ونقل للمستشفى، فانتقل إليه وتبين وفاته واتهم المتهم بقتله.

