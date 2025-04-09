الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظ دمياط يفتتح ليالي العروض المسرحية بفرع ثقافة فارسكور

محافظ دمياط افتتاح
محافظ دمياط افتتاح يشهد فعاليات ليالي العروض المسرحية. ڤيتو

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، افتتاح فعاليات ليالي العروض المسرحية التي ينظمها فرع ثقافة دمياط تحت رعاية وزارة الثقافة، وإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة.

"ملحمة السراب" تضيء مسرح قصر ثقافة فارسكور

 وجاء حفل الافتتاح من قصر ثقافة فارسكور، حيث تم عرض المسرحية الأولى بعنوان "ملحمة السراب"، إيذانًا بانطلاق سلسلة من العروض المسرحية التي ستُقام طوال الشهر الجاري.

محافظ دمياط افتتاح يشهدفعاليات ليالي العروض المسرحية.. ڤيتو
محافظ دمياط افتتاح يشهد فعاليات ليالي العروض المسرحية.. ڤيتو

حضور رسمي وتأكيد على أهمية الثقافة

حضر الافتتاح كل من الأستاذة نجوى كيوان، مدير فرع ثقافة دمياط، والأستاذ محمد محجوب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

المحافظ يشيد بالعرض ويدعم الثقافة

وأعرب الدكتور أيمن الشهابي عن إعجابه بالعرض المسرحي والرسائل الهادفة التي يحملها، مشيدًا بجهود فريق العمل، وموجهًا التحية إلى القائمين على فرع ثقافة دمياط. وأكد المحافظ على أن القطاع الثقافي يمثل إحدى أدوات القوة الناعمة التي تعزز القيم الإيجابية في المجتمع، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل لهذا القطاع الحيوي.

تعاون مستمر مع وزارة الثقافة

وأكد الشهابي على استمرار التعاون الوثيق بين محافظة دمياط ووزارة الثقافة لوضع خطة تطوير شاملة للبنية التحتية الثقافية بالمحافظة، والعمل على رفع كفاءة المنشآت الثقافية لدعم الأنشطة الإبداعية والفكرية المتنوعة.

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