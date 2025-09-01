محافظ دمياط يتابع ملفات خدمية وتنموية ويعلن انطلاق مهرجان المحافظة في نسخته الثانية

شدد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على تنفيذ توصيات لجنة الإصحاح البيئي، وتوسيع نطاق التشجير بالتنسيق مع مديرية الزراعة، لتحقيق أهداف الارتقاء بمستوى النظافة العامة. وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي اليوم.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل قرى دمياط، وما يتم إنجازه من خدمات أساسية للمواطنين.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

استعرض المحافظ جهود شركة الغاز في فتح باب التعاقدات مع المواطنين لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

متابعة مشروعات الطرق والكباري

ناقش المحافظ آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الطرق والكباري، ووجّه بإجراء دراسة هندسية لطريق الميناء – كفر البطيخ لعمل دورانات مرورية جديدة تتناسب مع حجم السيارات.

منع الإشغالات وتحقيق معدلات الأمان

أكد المحافظ على منع أي إشغالات بطريق الميناء – كفر البطيخ حفاظًا على سلامة المواطنين وتحقيق معدلات الأمان.

محافظ دمياط يتابع ملفات خدمية وتنموية ويعلن انطلاق مهرجان دمياط في نسخته الثانية

مشروعات رأس البر السياحية والخدمية

استعرض المحافظ الجهود المبذولة بمدينة رأس البر للترويج السياحي، وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع خط المياه الناقل لتعزيز تغذية المدينة بمياه الشرب.

مهرجان دمياط في نسخته الثانية

أعلن المحافظ عن تنظيم النسخة الثانية من مهرجان دمياط في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من الجهات وبفعاليات ثقافية وفنية متنوعة.

تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء

قدم رؤساء الوحدات المحلية تقارير حول ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة، المتغيرات المكانية، الإشغالات، الإعلانات، والتصالح في مخالفات البناء.

اختتم المجلس التنفيذي بالموافقة على عدد من المذكرات والتقارير، ومتابعة معدلات الإنجاز في التعامل مع شكاوى المواطنين.

