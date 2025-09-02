الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
خارج الحدود

استشهاد الصحفي رسمي سالم في قصف للاحتلال على حي الشيخ رضوان بغزة

استشهاد صحفي فلسطيني،
استشهاد صحفي فلسطيني، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، باستشهاد الصحفي رسمي سالم في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

عدد الضحايا من الصحفيين في غزة 

وفي وقت سابق أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 247 بعد استشهاد الصحفية إسلام عابد، مطالبا المجتمع الدولي بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين 

وأدان مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأشد العبارات استهداف واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، موضحا: “ نحمل الاحتلال والدول المشاركة بالإبادة  المسؤولية الكاملة عن ارتكاب الجرائم النكراء”

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت، باستشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

الصحفيين غزة إسرائيل

