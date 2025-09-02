مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

لص يسرق مبلغا كبيرا من سيارة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة سرقة سيارة أحد الأشخاص في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، الأمر الذي أثار استياء وغضب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

سرقة مبلغ كبير من سيارة في مدينة أكتوبر

وبثت شقيقة صاحب السيارة، التي تمت سرقتها، مقطع فيديو يكشف قيام أحد اللصوص بـكسر زجاج سيارة شقيقها، اليوم في الصباح الباكر، وبشكل احترافي قام بسرقة لاب توب ومبلغ كبير من المال، كان شقيقها يضعه في السيارة، وبدون قصد نسي أن يأخذه معه.

لحظة سرقة لص لسسارة، فيتو

وكشفت إحدى الناشطات، وتدعى نورا محمود، عن واقعة السرقة التي تعرض لها شقيقها، فقالت: "الساعة 9 الصبح بالظبط عربية اخويا اتسرق منها اللاب توب وكان جواها مبلغ كبير بتاع شغله، كان راجع الفجر عنده هبوط سكر ونسي ينزل الشنطة معاه، لو حد يقدر يفيدنا نعرف الشخص ده، إحنا في منطقة ٦ أكتوبر".

وعلق البلوجر محمد مفيد قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هنفضل نقولها ونعيد ونزيد فيها، محدش يسيب حقيبة في السيارة وتكون ظاهره لأي شخص ومتشافه، حتي لو مفيش فيها حاجه غاليه"

شكله مش مصري وصعب التعرف عليه

وقالت البلوجر زينة مؤمن الهلالي عن اللص: "شكله مش مصري للأسف صعب حد يتعرف عليه".

أما البلوجر سارة فهمي فعلقت قائلة: "ده واحد من اللي ربنا ابتلانا بيهم، كسر عربية شقيقها وسرقة اللاب توب في ٦ أكتوبر.. اتمنى الشرطة تتمكن من القبض عليه، هما للأسف كلهم وجوههم شبه بعضها".

وقال البلوجر أحمد علي أنور الضبع: "إن شاء الله حيتجاب قريبًا".

وعبر البلوجر عمر الوراقي عن غضبه قائلًا: "قولنا محدش يسيب أي شيء في العربية، المدمنين من زمان بيكسروا أي زجاج للسيارة".

وقالت البلوجر نجوى رمضان: "هذا اللص متمرس لأن زجاج السيارة مش بسهولة يتكسر، وواضح أنه عامل مسح للمنطقة كلها لأنه عارف الموجود فيها أيه".

