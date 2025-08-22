حبس المتهم بمحاولة سرقة محتويات سيارة بالعمرانية

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس لص 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة محاولة سرقة محتويات سيارة بمنطقة العمرانية، وذلك عقب ضبطه بواسطة مالك السيارة، وتسليمه لرجال الشرطة.

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة، أن المتهم حاول سرقة حقيبة من داخل سيارة متوقفة بالشارع، إلا أن صاحب السيارة ضبطه متلبسًا، وتمكن من السيطرة عليه بعدما أسقطه أرضًا ومنعه من الهروب، حتى وصول قوة من قسم العمرانية التي اقتادت المتهم إلى ديوان القسم.

القبض على عاطل بالجيزة

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في القبض على عاطل، لاتهامه بمحاولة سرقة حقيبة شخص بمنطقة العمرانية، حيث تحفظ عليه مالك الحقيبة وتم تداول فيديو له أثناء ضبطه، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد محاولة شخص سرقة حقيبة بالعمرانية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص، أن عاطل حاول سرقة حقيبة من شخص، إلا أن مالكها أحبط محاولته، وتحفظ عليه، وتم تداول مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء التحفظ عليه، ورفضه صرفه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

