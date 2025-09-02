الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الثلاثاء 2-9-2025 في الفيوم

دواحن، فيتو
دواحن، فيتو

شهدت أسواق الدواجن في الفيوم، انخفاضا في أسعار الفراخ البيضاء إنتاج المزارع، اليوم الثلاثاء، كما انخفضت أسعار الفراخ البلدي تربية المزارع 5 جنيهات، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى الهجبن، إنتاج المزارع ما بين 110 و120جنيها، أما الفراخ البلدي "بيور" ما بين 125 و130 جنيها. 

وتراوحت أسعار الفراخ  البيضاء،  إنتاج المزارع، فقد تراوحت ما بين  70 و75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 حنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو. 

والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلي 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما اسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه 165  و 170 جنيها ، وفي السوبر ماركت 180 جنيه،  وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 120 جنيها، كيلو الدبابيس110 جنبها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيه، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 165 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 165 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 165 جنيها، كيلو الاجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 330 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الدواجن البيضاء اسعار الفراخ البيضاء اسواق الدواجن اسعار الفراخ البلدي محافظة الفيوم محلات الجزارة

مواد متعلقة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 17-4-2025 في الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16-4-2025 في محافظة الفيوم

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15- 4 - 2025 في الفيوم

انخفاض البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 14-4- 2025 بمحافظة الفيوم

تراجعت 4 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الأحد 13-4-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 12-4-2025 في محافظة الفيوم

أرخصها التربية البيتي، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-4-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 1-4-2025 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

الأهلي يستقر علي تشكيل جهازه الفني المؤقت لحين التعاقد مع الأجنبي

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads