السفارة البريطانية بالقاهرة تعيد فتح أبوابها وتستأنف تقديم خدماتها

السفارة البريطانية
السفارة البريطانية بالقاهرة، فيتو

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة فتح أبوابها ومواصلة تقديم الخدمات، بعد التواصل مع السلطات المصرية.

 تحديث نصائح السفر

وعلى صفحة السفارة على وسائل التواصل، قالت السفارة إنه تم تحديث نصائح السفر إذ تمت إزالة الإشعار الذى نشر فى 31 أغسطس، والذى يشير إلى إغلاق السفارة مؤقتا بعد إزالة الحواجز الأمنية.

الدعم القنصلي يتوفر على مدار الساعة

وقالت السفارة إن الدعم القنصلي يتوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمواطنين البريطانيين عن طريق الاتصال على الرقم +20 2 2791 6000.

 إغلاق مبنى السفارة البريطانية الرئيسي بعد إزالة الحواجز الأمنية المحيطة به

وكانت أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، الأحد 31 أغسطس، عن إغلاق مبناها الرئيسي بعد إزالة الحواجز الأمنية المحيطة به من قبل السلطات المصرية، وذلك لحين مراجعة تداعيات هذه التغييرات.

 

