بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

بيان السفارة البريطانية
بيان السفارة البريطانية بالقاهرة، فيتو

أعلنت  السفارة البريطانية في القاهرة إغلاق مقرها اليوم لدراسة الموقف بعد رفع الحواجز الأمنية الخرسانية من أمامها في جاردن سيتي. 

كما دعت السفارة البريطانية بالقاهرة، المواطنين للتواصل معها هاتفيًّا لحجز مواعيد قنصلية مسبقة في السفارة. 

وكانت الساعات القليلة الماضية، شهدت رفع الحواجز أمام  مقر السفارة البريطانية في جاردن سيتي، من قبل الجهات المعنية. 

وفي تصريحات سابقة لحزب الجبهة الوطنية، طالب وزارة الخارجية المصرية باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، وعدم السماح باستمرار هذه المعايير المزدوجة التي تُسيئ لمكانة مصر وصورتها. 

وأكد الحزب أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، وفي مقدمتها السفارة البريطانية بجاردن سيتي، والتي تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المُبالغ فيها إلى منطقة مُغلقة تعيق حياة المواطنين وتفرض واقعًا مشوهًا وسط العاصمة. 

ومن هنا دعا الحزب إلى إزالة تلك الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بما تلتزم به السفارات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر، على قاعدة المساواة الكاملة والمُعاملة بالمثل. 

