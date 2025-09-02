عرفته منذ تسعينيات القرن الماضي، فلاح ابن فلاح من "ضهر فلاح"، يعرف الأرض وتعرفه، شرقاوي ينتمي إلى طين هذا البلد، طرق أبواب القاهرة لينسج فيها واحدة من قصص النجاح الكبيرة، التحق بجريدة العربي الناصري وأبلى فيها بلاء حسنا.



قبيل أن يغلق القرن أبوابه بعامين، فاجأنى بأنه يرغب في تعاون بيننا لإصدار مجلة سياحية متخصصة، حصلنا على ترخيصها من لندن، ولم تمانع السلطات المصرية في الإصدار، وبدأنا تجربة أتصور أنها كانت ولاتزال مهمة في هذا المجال الحيوي.



كان الدكتور ممدوح البتاجي هو وزير السياحة عليه رحمة الله، وقررنا أن نخاطب الداخل، أن يعرف الفلاح في حقله أن السائح مهم بالنسبة له، وأن يعرف الصانع في مصنعه أن السائح سفير لبلاده في الخارج، وأن يعرف سائق التاكسي أن السائح جزء مهم وحيوي لإقتصاد سيارته الصغيرة.



في العدد الأول كتبت مقالا عن فشل وزارة السياحة وكانت المفاجأة، الوزير يتصل طالبا حضور مجلس تحرير المجلة كله إلى مكتبه، فوجئ ابن الشرقية السيد الدمرداش بطلب الوزير، حيث لم يكن مجلس التحرير أو طاقم التحرير كله إلا شخصان، السيد الدمرداش صاحب فكرة الإصدار وأنا كرئيس تحرير لها.



ذهبنا للقاء الوزير وكان يوما ممتعا، اقتنع الوزير بفكرة تحديد الجمهور الداخلي، كان الدكتور البلتاجي من أكثر المؤمنين بأن السياحة ليست آثارا أو مناطق خلابة، كانت السياحة في عرفه هي الناس، الشعب، الجماهير التي ستتعامل مع السائح، كانت السياحة رصيف ممهد، ومرور منضبط ، أما إمكانيات مصر فليس لها مثيل.



منذ هذا الوقت لم نفارق بعضنا بعضا، أخذتنا الحياة يمينا وشمالا، شرقا وغربا، ولا يزال السيد الدمرداش صاحب أفكار لا تنضب، لا يكل ولا يمل، خلاق ومبدع،لا تتوقف أفكاره عند الكتابة، يعبر مساحة الورق إلى مشروعات حيوية، مشروعات تنبض بالحياة.



بدأت مشروعى في فيتو مع بدايات العام 2012م وأصبح الدمرداش رئيسا لتحرير أخبار السياحة، فقفز بها من الورق إلى الفضاء الإلكتروني، وقدم تجربة مثل كل تجاربه يعاني السنوات ليجني ثمار نجاحاته غير متعجل فيما يسعى إليه.



آخر اختراعات الدمرداش اكتشافه أننا في مصر ليس لدينا يوم سنوي للسياحة، فكر في الأمر وأعلن 30 أغسطس هو أول يوم للسياحة في مصر، وأقام حفلا مهيبا بنادى اليخت واستضاف وزراء ورجال أعمال وخبراء في السياحة، وأتى بأرباب المهنة ليحكي كل واحد منهم عن أسراره وتفاصيل نجاحاته.

كرم الدمرداش عددا كبير من صناع السياحة ودشن ليوم السياحة المصري، ولم ينتظر جهة حكومية ترعى أو تقيم الحفل، أو تدشن تاريخا سيصبح مهما في المستقبل، وأمام هذا الإحساس الوطني الراقي لا يسعني إلا أن أشكر الدمرداش على أفكاره وأنتظر منه المزيد كعادته.

