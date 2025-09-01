وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألباني تعزيز العلاقات الثنائية على هامش منتدى بليد

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مع إجلي حساني وزير أوروبا والشئون الخارجية في جمهورية ألبانيا، وذلك على هامش منتدى بليد بسلوفينيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

مذكرات التفاهم الجاري التفاوض بشأنها

أعرب الجانبان عن اعتزازهما بعلاقات الصداقة التي تجمع بين مصر وألبانيا، مؤكدين أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات خلال السنوات الأخيرة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من مذكرات التفاهم الجاري التفاوض بشأنها في مجالات متنوعة، من بينها الشحن البحري، والنقل الجوي، والشباب، والصحة، وتنقل العمالة، حيث تم التأكيد على التطلع للانتهاء منها قريبًا بما يسهم في تنويع مجالات التعاون المشترك.

دعم مصر لألبانيا في عدد من الترشيحات الأممية

كما وجه وزير الخارجية الشكر للجانب الألباني على دعم ترشح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، مشيدًا بالتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، ودعم مصر لألبانيا في عدد من الترشيحات الأممية، ومنها عضوية مجلس الأمن والمجلس التنفيذي لليونسكو ومجلس حقوق الإنسان.

تسوية سياسية شاملة وعادلة تعيد الأمل للشعب الفلسطيني

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية. كما أكد وزير الخارجية على أهمية دور الشركاء الأوروبيين في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة وعادلة تعيد الأمل للشعب الفلسطيني تضمن استقرار المنطقة، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من ارضهم، وطالب المجتمع الدولي لنحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في القطاع.

التنسيق المشترك ومواصلة الحوار المشترك

كما تبادل الوزيران الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية، بما في ذلك ملف الهجرة، والتحديات المتصلة بأمن الطاقة والغذاء، حيث أكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك ومواصلة الحوار المشترك فى الأطر الاقليمية والدولية.

