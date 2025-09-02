وزير الرياضة وأبو ريدة يحضران مران المنتخب اليوم

منتخب مصر، يحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، مران منتخب مصر الأول المقرر إقامته في السابعة والنصف مساءً على ملعب استاد السلام.

تأتي زيارة وزير الشباب والرياضة وأبو ريدة، إلى مران المنتخب لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، ومطالبتهم بحسم التأهل إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك.

صلاح ومرموش ينتظمان في تدريبات منتخب مصر اليوم

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن ينتظم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، في تدريبات المنتخب مساء اليوم.

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفي محمد - أسامة فيصل.

موعد مباراة مصر أمام إثيوبيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته الثانية أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

تنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 5 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراتي مصر أمام كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت على التردد الأرضي.

