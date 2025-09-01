وزير الشباب والرياضة يقرر تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي دمياط

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا رقم 1152 لسنة 2025، بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون نادي دمياط الرياضي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار حرص الوزارة على استقرار النادي وحسن إدارة شئونه الإدارية والمالية والفنية.

جاء تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي دمياط، بعد استبعاد مجلس الإدارة بسبب مخالفات إدارية ومالية تمت إحالتهم على أثرها إلي النيابة العامة، لإجراء التحقيقات اللازمة في تلك المخالفات.

ضمت اللجنة كلا من المدير التنفيذي، المدير المالي، مدير النشاط الرياضي، أو من يقوم بعملهم، بناءً على ما يرد من الجهة الإدارية المختصة، على أن تتولى هذه اللجنة إدارة وتسيير شئون نادي دمياط الرياضي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو أقرب مدة لمجلس إدارة جديد، أو وفق القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بدمياط في بيانها، أن اللجنة ملتزمة اللجنة بتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية فور تشكيلها في أقرب وقت وبمخاطبة الجهة الإدارية المختصة، وإتمام إجراءات توفيق الأوضاع المنصوص عليها في قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 وعقد جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي فور الانتهاء من توفيق الأوضاع.

وأكد الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، أن قرار وزير الشباب والرياضة يأتي تنفيذًا لأحكام قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وضمانًا لاستمرار الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالنادي، إلى جانب الحفاظ على مصالح الأعضاء وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

-ويوضح مدير المديرية ان المرحلة المقبلة ستشهد تحقيق الشفافية وتعزز من دور النادي كصرح رياضي واجتماعي يخدم أعضاء النادي، وذلك بناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

ودعى الدكتور محمد فوزي الجميع ومحبي وأعضاءً النادي الالتفاف والوقوف لدعم النادي خلال المرحلة الراهنة من أجل الصالح العام، وتطوير جميع قطاعات النادي، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خريطة طريق من خلال اللجنة المؤقتة بالتنسيق المباشر مع المديرية وبرعاية كل من وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط.

الرياضة تصدر اللائحة التنفيذية لأندية الشركات والمصانع

فيما أصدرت وزارة الشباب والرياضة القرار التنفيذي رقم 1144 لسنة 2025 بشأن أندية الشركات والمصانع، والذي تم نشره بالعدد 193 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 31 أغسطس 2025.

ويهدف القرار إلى تنظيم إشهار واستمرار عمل أندية الشركات والمصانع وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، بما يضمن تعظيم دور تلك الأندية في تقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية للعاملين بالشركات والمصانع وأسرهم.

وشددت وزارة الشباب والرياضة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم المنظومة الرياضية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير بنية تحتية وخدمات رياضية متكاملة، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التنمية المستدامة.

أشرف صبحي يعدد مزايا قانون الرياضة الجديد

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، مؤتمرا صحفيا لمناقشة قانون الرياضة، وتعديلاته والقرارات التنفيذية المرتبطة به، وذلك في إطار العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة.

شهد المؤتمر استعراض أبرز ملامح القانون، والجهود المبذولة لتطوير المنظومة الرياضية بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة في تعزيز الاستثمار الرياضي ودعم الشباب.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أن تطوير التشريعات الرياضية يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة للنهوض بالرياضة المصرية، مشددًا على الدور الفاعل للإعلام في نشر الوعي المجتمعي بالقوانين المنظمة للقطاع الرياضي، وإبراز ما يشهده من تطور.

أشار وزير الرياضة إلى أن قانون الرياضة الجديد يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، وتطوير المنظومة الرياضية بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ويعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وصناعة أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا، ونسعى من خلال التعديلات إلى توفير بيئة تشريعية متطورة تتيح المزيد من الاستثمار الرياضي، وتعزز مكانة الرياضة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وثمن وزير الشباب والرياضة دور الإعلام المصري في إبراز إنجازات الرياضة المصرية، ونقل صورة حضارية عن التطوير الذي تشهده البنية التحتية والبطولات الدولية التي تستضيفها مصر، والذي يُعد شريكًا استراتيجيًا في نشر الوعي المجتمعي بمضامين القانون الجديد، وشرح انعكاساته الإيجابية على الأندية والاتحادات واللاعبين، مشيدًا بالتعاون مع نقابة الإعلاميين، والذي يعزز الدور التكاملي للإعلام في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي بأهمية القانون وتطبيقاته العملية.

