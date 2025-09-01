الإثنين 01 سبتمبر 2025
موعد مران منتخب مصر باستاد السلام استعدادا لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة العميد حسام حسن تدريبه في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد السلام في إطار الاستعداد لمباراة إثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء يوم ٥ سبتمبر من الشهر الجاري باستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، بحسب تصريحات للكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب.

ويلعب منتخب مصر مباراته الثانية يوم ٩ سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد ٤ أغسطس بالعاصمة واجادوجو. 

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد - زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح مصطفي محمد - أسامة فيصل

استاد السلام يستقبل تدريبات منتخب مصر 

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أعلن أن استاد السلام يستضيف تدريبات منتخب الفراعنة، خلال المعسكر الذي ينطلق اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وذكر إبراهيم حسن أن قرار إقامة تدريبات المنتخب الأول باستاد السلام، جاء للحفاظ على أرضية استاد القاهرة التي تستضيف مباراة إثيوبيا.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوكينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).
2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).
3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).
4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).
5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).
6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم استاد السلام منتخب بوركينا فاسو إبراهيم حسن اثيوبيا

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

الأزهر يوضح ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

