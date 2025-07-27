مدرب بيراميدز يطالب وزير الرياضة بالتدخل لحماية لاعبي الفريق

أبدى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز بطل أفريقيا، غضبه الشديد من تحديد رابطة الأندية المحترفة لموعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في افتتاح مباريات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز.

مدرب بيراميدز

وأوضح يورتشيتش أنه متعجب بشدة من وضع الموعد بإقامة المباراة في الخامسة عصرا، والكل يعلم أن درجات الحرارة في مصر حاليا تتجاوز الـ45 درجة وهو ما يمثل خطورة شديدة على اللاعبين والأجهزة الفنية، أن تلعب الفرق في درجات الحرارة القاتلة تلك.

وأشار المدير الفني إلى أنه لابد من تدخل جميع المسئولين وعلى رأسهم وزير الرياضة، وإعادة النظر في الموعد وجميع المباريات المقررة في هذا التوقيت حفاظا على اللاعبين وصحتهم وما يمثل ذلك من خطورة كبيرة عليهم، موضحا أن الموضوع هنا لا يتعلق بالمنافسة ولكنه يتعلق بالصحة وخطر داهم على صحة اللاعبين وجميع عناصر اللعبة.

قرعة بطولة الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، وأعلنت رابطة الأندية المحترفة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026 بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

وستشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلي مع مودرن سبورت، بينما يلتقي بيراميدز مع وادي دجلة، والزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في الجولة الخامسة على أرضية استاد القاهرة ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في الجولة العشرين على أرضية ملعب 30 يونيو.

مواعيد مباريات بيراميدز في الدوري

وجاءت مباريات فريق بيراميدز بالدور الأول كالتالي

الجولة 1: وادي دجلة × بيراميدز –الساعة 5 مساء - الجمعة 8 \8 - ملعب السلام

الجولة 2: بيراميدز × الإسماعيلي –الساعة 8 مساء - الخميس 14\8 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 3: المصري × بيراميدز– الساعة 8 مساء - الثلاثاء 19\8 - ستاد السويس الجديد

الجولة 4: بيراميدز × مودرن سبورت – الساعة 8 مساء - الاثنين 25\8 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 5: الأهلي × بيراميدز –الساعة 8 مساء - السبت 30\8 - استاد القاهرة

الجولة 6: بيراميدز (راحة – باي)

الجولة 7: بيراميدز × زد –الساعة 8 مساء - الخميس 18\9 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 8: كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز – الساعة 8 مساء - الاربعاء 1\10 ملعب استاد جهاز الرياضة

الجولة 9: بيراميدز × طلائع الجيش –الساعة 8 مساء - السبت 27\9 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 10: بيراميدز × بتروجت –الساعة 8 مساء - الأحد 5\1- ملعب بتروسبورت

الجولة 11: بيراميدز × فاركو –الساعة 5 مساء - الثلاثاء 21\10 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 12: إنبي × بيراميدز – الساعة 5 مساء - الاربعاء 29\10 - ملعب بتروسبورت

الجولة 13: بيراميدز× الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء - الاثنين 3\11 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 14: بيراميدز × المقاولون العرب – الساعة 5 مساء - الثلاثاء 25\11 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 15: البنك الأهلي × بيراميدز - الساعة 8 مساء – الاثنين 19\1 \2026 ملعب القاهرة

الجولة 16: بيراميدز× الجونة – الساعة 8 مساء - الثلاثاء 27\1 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 17: سموحة × بيراميدز - الساعة 5 مساء -الثلاثاء 3\2 - ملعب برج العرب

الجولة 18: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا -الساعة 9:30 مساء - الجمعة 20\2 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 19: غزل المحلة × بيراميدز – الساعة 9:30 مساء - الثلاثاء 24\2 - ملعب غزل المحلة

الجولة 20: بيراميدز × الزمالك – الساعة 9:30 مساء - الاحد 1\3 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 21: حرس الحدود × بيراميدز– الساعة 9:30 مساء - الخميس 5\3 - ملعب حرس الحدود

قرعة الدوري المصري الممتاز

وأقيمت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، اليوم الأحد بحضور هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وممثلي الفرق المشاركة، ومسئولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.

موعد انطلاق الدوري الممتاز

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب والاجتماع الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز.



وأعلنت رابطة الأندية نهاية مسابقة الدوري في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه رابطة الأندية المحترفة في إنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

ملامح قرعة الدوري الممتاز

وتم الاتفاق على ترقيم الأندية بناءً على ترتيب آخر موسم، حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى، بصفته بطل الدوري، ثم بيراميدز ثانيًا، والزمالك ثالثًا، كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية، بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.

وصعدت ثلاثة أندية إلى الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، وهي: المقاولون العرب، وادى دجلة، وكهرباء الإسماعيلية، وحجز الأخير مكانه فى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه

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