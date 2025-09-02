الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
طيران الاحتلال يستهدف منزلين في منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي غزة

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين في منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقبل وقت سابق ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحد ضباط الجيش أصيب بجروح بعد تعرضه لشظية خلال العمليات العسكرية الدائرة على مشارف مدينة غزة.

حالة ضابط جيش الاحتلال 

ولم تفصح الإذاعة عن طبيعة الإصابة أو مدى خطورتها، لكنها أشارت إلى أن الضابط يتلقى العلاج الطبي اللازم في الميدان.

استمرار المواجهات في غزة

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار المعارك العنيفة على أطراف غزة، وسط مؤشرات على اتساع نطاق العمليات العسكرية البرية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أمس الاثنين، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال ورئيس الموساد والقائم بأعمال رئيس الشاباك أيدوا الصفقة الجزئية المطروحة مع حماس.

وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها، أن رئيس الموساد، ديفيد برنياع،  طلب من المجلس الأمني المصغر تمرير الصفقة الجزئية.

رئيس الموساد الإسرائيلي يطلب من المجلس الأمني تمرير الصفقة الجزئية مع حماس
ويأتي ذلك في ظل محاولات وزير الأمن القومي والمالية المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لعرقلة الصفقة الجزئية وتقديم مقترح في الكنيست لإفشال صفقة الأسرى مع حماس.

