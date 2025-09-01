القناة 12: جيش الاحتلال يبدأ غدا تجنيد 60 ألفًا من قوات الاحتياط

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال سيشرع اعتبارا من يوم غدٍ في تجنيد نحو 60 ألف جندي احتياط، ضمن خطة توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

خمس ألوية احتياطية إسرائيلية

وبحسب التقرير، فإن المرحلة الأولى ستتضمن استدعاء خمسة ألوية احتياط، يبلغ قوامها قرابة 15 ألف جندي، على أن يتم استكمال بقية القوة تباعًا.

استعداد لمواصلة القتال في غزة

ويأتي هذا القرار في ظل استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة القتال في غزة والحديث عن احتلال المدينة، وسط مؤشرات على أن العمليات قد تستمر لفترة طويلة.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفشل بشكل ممنهج ومقصود كل اتفاق مطروح.

وأضافت عائلات الأسرى: استراتيجية نتنياهو هي دفن أي اتفاق ممكن وليس التفاوض.

أعدنا 207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة



وأمس، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات له: “هذه أيام الإنجازات الكبيرة لكنها أيضا أيام مليئة بالتحديات”.

وزعم نتنياهو: أنه حتى اليوم أعدنا 207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة، وسنعيد الجميع الأحياء والقتلى على حد سواء.

