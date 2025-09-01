الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القناة 12: جيش الاحتلال يبدأ غدا تجنيد 60 ألفًا من قوات الاحتياط

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال  سيشرع اعتبارا من يوم غدٍ في تجنيد نحو 60 ألف جندي احتياط، ضمن خطة توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

خمس ألوية احتياطية إسرائيلية

وبحسب التقرير، فإن المرحلة الأولى ستتضمن استدعاء خمسة ألوية احتياط، يبلغ قوامها قرابة 15 ألف جندي، على أن يتم استكمال بقية القوة تباعًا.

استعداد لمواصلة القتال في غزة

ويأتي هذا القرار في ظل استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة القتال في غزة والحديث عن احتلال المدينة، وسط مؤشرات على أن العمليات قد تستمر لفترة طويلة.

 وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفشل بشكل ممنهج ومقصود كل اتفاق مطروح.

وأضافت عائلات الأسرى: استراتيجية نتنياهو هي دفن أي اتفاق ممكن وليس التفاوض.

أعدنا 207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة
 

وأمس، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات له: “هذه أيام الإنجازات الكبيرة لكنها أيضا أيام مليئة بالتحديات”.

وزعم نتنياهو: أنه حتى اليوم أعدنا 207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة، وسنعيد الجميع الأحياء والقتلى على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال غزة مدينة غزة احتلال غزة قطاع غزة نتنياهو

مواد متعلقة

وزير الخارجية يشيد بمطالبة بابا الفاتيكان بسرعة وقف إطلاق النار في غزة

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل بشكل ممنهج ومقصود كل اتفاق مطروح

أبو عبيدة عن خطط احتلال غزة: مجاهدونا في حالة استنفار وجاهزية ومعنويات عالية

الأكثر قراءة

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

باع ساعته عشاني، انهيار مجدي الحسيني فى البكاء بسبب العندليب (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، رد الملائكة على اعتذار الكافرين يوم القيامة

"بنتى كل ما يتقدم لها عريس ميحصلش نصيب أعمل أيه"؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads