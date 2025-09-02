متخصصة بالشأن الصيني تكشف أهمية قمة "شنغهاي" في مواجهة الهيمنة الأمريكية

قالت الدكتورة نادية حلمي، الخبيرة فى الشئون السياسية الصينية والآسيوية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف: إن قمة شنغهاى للتعاون والمنعقدة فى مدينة تيانجين الصينية ٢٠٢٥، تعكس استعراضًا كبيرًا للتضامن بين دول الجنوب العالمي فى مواجهة الهيمنة الأمريكية والغربية، مع دعوة الرئيس الصينى "شى جين بينغ" لقادة وأعضاء دول منظمة شنغهاي المشاركين بالقمة في الصين، إلى لعب دور أكبر فى حماية السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.

منظمة شنغهاي يشكل تحديًا مباشرًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت فى تصريحات لـ"فيتو" أن حديث الرئيس الصينى لكافة أعضاء منظمة شنغهاي يشكل تحديًا مباشرًا للولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي تصريحاته باعتبار أن القمة فى مدينة تيانجين الصينية، ستمنح الصين فرصة لبناء التضامن مع دول الجنوب العالمى النامى.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولى وبخاصةً دول الجنوب العالمى، تعقد آمالًا كبيرة على منظمة شنغهاي للتعاون لتضطلع بدور مهم فى حوكمة الأمن العالمى والحوكمة الاقتصادية فى مواجهة سياسات الهيمنة والإملاءات الأمريكية.

دعوة إلى تعددية الأقطاب المتساوية والمنظمة فى العالم

وواصلت حلمي حديثها قائلة: مع تأكيد الرئيس الصينى بأن منظمة شنغهاى للتعاون تمثل نموذجًا لنوع جديد من العلاقات الدولية، وبأنه يتعين علينا أن ندعو إلى تعددية الأقطاب المتساوية والمنظمة فى العالم والعولمة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلًا وإنصافًا، يتوافق مع العديد من قادة دول الجنوب العالمى النامى وأبرزهم: رجب طيب أردوغان (تركيا)، ومين أونغ هلاينغ (ميانمار)، وكيه بى شارما أولى (نيبال)، وبرابوو سوبيانتو (إندونيسيا)، وأنور إبراهيم (ماليزيا)، ومحمد معيزو (المالديف)، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) "كاو كيم هورن".

تحديات كبرى تواجة الاعضاء

وأوضحت أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون ٢٠٢٥ فى الصين، هى الأكثر أهمية للمنظمة منذ إنشائها فى عام ٢٠٠١، إذ تعقد فى ظل أزمات متعددة طالت أعضاؤها بصورة مباشرة، من المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، مرورًا بالملف النووى الإيرانى وتوجيه ضربات عسكرية إسرائيلية وأمريكية على طهران، وحرب غزة وقضية تايوان، وغيرها من الملفات الدولية المشتعلة.

ونبهت حلمي إلى خضوع هذه القمة لتدابير أمنية وعسكرية مشددة وغير مسبوقة مقارنةً بالقمم السابقة، فقد نشرت مركبات مصفحة فى العديد من الشوارع وقطعت الحركة المرورية فى أجزاء كبيرة من مدينة تيانجين الصينية المنعقدة فيها القمة، كما نشرت لافتات فى الشوارع باللغتين الماندرية الصينية والروسية تشيد بروحية تيانجين والثقة المتبادلة بين موسكو وبكين.

وأضافت: تعتبر هذه الرسالة إشارة واضحة إلى حرب الرسوم الجمركية التى يشنها الرئيس الأمريكى "ترامب" على الصين، والتى إنعكست بشكل غير متناسب على إقتصاديات الدول النامية، بما فيها الهند حليفة واشنطن حتى وقت قريب، وتتوافق مع كلمة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، بأن "الصين تلعب دورًا أساسيًا فى دعم التعددية العالمية"، فى الوقت الذى نجحت فيه روسيا فى جذب غالبية الأعضاء لمواقفها، مع محاولة الهند الموازنة بين الدعوة للسلام والحفاظ على علاقات مع العاصمة الأوكرانية كييف، وأيضا فى الوقت الذى تشترى فيه نيودلهى كميات كبيرة من النفط الروسي.

أمريكا لا ترحب بقمة شنغهاي

وقالت: أما عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من حشد دول الجنوب العالمى النامى فى مدينة تيانجين الصينية، فقد اعتبرت واشنطن بأن إجتماع منظمة قمة شنغهاى للتعاون فى مدينة تيانجين الصينية غير مرحب به، مع مهاجمة الرئيس الأمريكى "ترامب" مرارًا لتكتلات الجنوب العالمى، وتهديده بشل وعرقلة "مجموعة بريكس" عبر تعريفات جمركية عقابية، ووصفه إياها بأنها معادية لأمريكا ولسياستها.

وأشارت إلى أنه بناءً على ذلك نفهم بأن قمة منظمة شنغهاى للتعاون فى مدينة تيانجين الصينية ٢٠٢٥، تطرح نموذجًا متعدد الأطراف من تصميم الصين مختلف عن النماذج التى يهيمن عليها الغربيون والولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن أن المشاركة الواسعة لحضور فعاليات القمة تدل على تنامي النفوذ الصيني وقدرة منظمة شنغهاي للتعاون على جذب بلدان غير غربية قادرة على إحدى واشنطن وسياساتها واحتكار الغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.