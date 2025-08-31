الأحد 31 أغسطس 2025
بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

بوتين ونظيره الصيني
بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج، فيتو

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

 

ومن المقرر أن يجري بوتين مباحثات مع الرئيس الصيني تتناول تطورات الصراع في أوكرانيا، إلى جانب قضايا الشرق الأوسط وآفاق التعاون الثنائي بين موسكو وبكين، فضلًا عن ملفات إقليمية ودولية أخرى.


كما يشارك بوتين في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين، ويتصدر الضيوف في العرض العسكري المقرر بهذه المناسبة.


ويحضر الرئيس الروسي كذلك قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تستضيفها مدينة تيانجين الساحلية.

وعلى هامش القمة، يُرتقب أن يجري بوتين سلسلة لقاءات ثنائية، من بينها مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى قادة آخرين.

