بوتين في قمة شنغهاي: مبادئ الأمم المتحدة راسخة لا تتزعزع حتى يومنا هذا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون أن مبادئ الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام استقلال الدول تظل ثابتة وصحيحة.

وأضاف بوتين خلال كلمة له في  قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين:"يتضمن ميثاق الأمم المتحدة المبادئ الأساسية لسيادة القانون الدولي، وحق الدول في تقرير المصير، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام استقلال كل دولة ومصالحها الوطنية. هذه المبادئ راسخة لا تتزعزع حتى يومنا هذا. وتستند أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون إليها".

كما لفت إلى  أن منظمة شنغهاي للتعاون تُسهم إسهاما ملموسا في تعزيز مناخ التعاون والثقة المتبادلة في القارة الأوراسية بأكملها، مما يُسهم في تهيئة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لبناء نظام جديد للاستقرار والأمن والتنمية السلمية في أوراسيا.

وأضاف" الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون يساعد في وضع أسس لنظام أمني جديد في أوراسيا ليحل محل النماذج الأوروبية المركزية والأورو-أطلسية البالية".

وشدد على أن وتيرة تطوير التعاون في إطار منظمة شانغهاي للتعاون مذهلة

وأضاف: "تعمل منظمتنا باستمرار على زيادة نفوذها في حل القضايا الدولية الطارئة، وتعمل كمحرك قوي للتنمية العالمية، وإقامة تعددية قطبية حقيقية".

ولفت إلى أنه سيتم اعتماد استراتيجية تطوير منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035 في إطار القمة المنعقدة في الصين

وأثنى بوتين على جهود الصين خلال ترأس المنظمة: "بداية، أود أن أؤيد زملائي الذين تحدثوا، والذين قدروا ثمنوا عاليا، العمل الذي قام به الجانب الصيني خلال رئاسته لمنظمة شنغهاي للتعاون".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمم المتحدة قمة منظمة شنغهاي

