اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووي الإيراني

اتصالات وزير الخارجية،
اتصالات وزير الخارجية، فيتو

 في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لدعم جهود خفض التصعيد، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، سلسلة اتصالات مع نظرائه من الدول الأوروبية E3، والمسئولين بإيران والولايات المتحدة ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على مدار الأيام الأخيرة.

وذلك بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية المختلفة بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف، وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

 

تقريب وجهات النظر وإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار

 تأتي هذه الاتصالات فى إطار جهود مكثفة تبذلها مصر، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى تفاهمات تسهم فى تقريب وجهات النظر، وإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة الملف النووى الإيرانى، ومنع التصعيد وتخفيف حدة الأزمة، خاصةً فى أعقاب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية من خلال مجلس الأمن.

