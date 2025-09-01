سيارة مجهولة تصدم 3 أشخاص وتفر هاربة بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات بالغة جراء، تعرضهم لحادث تصادم من سيارة مجهولة، بمنطقة المفارق بالإسماعيلية.

تلقت الأجهزة المعنية إخطارا يفيد بقيام سيارة مجهولة بالاصطدام بثلاثة أشخاص، بالإسماعيلية، وفرار قائدها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتحرير المحضر اللازم.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ابو خليفة.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم كل من أدهم حامد صباح يبلغ من العمر 14 عاما، مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس نزيف من الأذن اليسرى ونزيف من الأنف واشتباه مابعد الارتجاج، وأسامة عيد الباز يبلغ من العمر 28 عاما مصاب بجرح قطعى بأسفل الشفة طوله حوالى 4 سم ونزيف من الأنف واشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وصباح عيد سليمان 62 عاما مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى وجرح قطعى بفروة الرأس طوله حوالى 3سم وسحجات وكدمات متفرقة.



ومن جانبها تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط قائدة السيارة والمتسبب في الحادث.

