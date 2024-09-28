فوائد البطاطا، تساعدك في استعادة رشاقتك وجمال بشرتك وشعرك

فوائد البطاطا، للصحة عديدة، نظرًا لأنها من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، وتعتبر مصدرًا مهمًا للعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.



أهم فوائد البطاطا لصحة الجسم



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البطاطا للصحة متعددة، فهي ليست مجرد طعام لذيذ، وذلك بفضل محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن والألياف، التي تجعلها تسهم في تحسين صحة الجهاز المناعي، والقلب، والجهاز الهضمي، وحتى البشرة والشعر.



وتستعرض الدكتورة مها في السطور التالية أهم فوائد البطاطا للصحة.

فوائد البطاطا للصحة

مصدر غني بالعناصر الغذائية

تحتوي البطاطا على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة العامة. فهي غنية بفيتامين A، الذي يأتي من البيتا كاروتين وهو مضاد أكسدة قوي. كما أنها تحتوي على فيتامين C، وفيتامين B6، والبوتاسيوم، والمنجنيز. كما أنها تحتوي على كميات جيدة من الألياف الغذائية، مما يجعلها خيارًا غذائيًا متكاملًا.



تعزيز صحة الجهاز المناعي

من أبرز الفوائد الصحية للبطاطا هو دورها في تعزيز صحة الجهاز المناعي. فيتامين A الموجود فيها يعزز صحة الجلد والأغشية المخاطية، التي تشكل الحاجز الأول للدفاع ضد العدوى. كما أن فيتامين C الموجود في البطاطا يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يساعد في تجديد الخلايا، ويعمل كمضاد أكسدة يساعد في مكافحة الجذور الحرة التي تضر بالخلايا.

تحسين صحة العيون

البطاطا تعتبر واحدة من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين A، وهو ضروري للحفاظ على صحة العيون. نقص فيتامين A يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرؤية مثل العمى الليلي. البيتا كاروتين الموجود في البطاطا يتحول إلى فيتامين A في الجسم ويساعد في الحفاظ على صحة القرنية والرؤية الجيدة، خاصة في الإضاءة المنخفضة.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

تحتوي البطاطا على البوتاسيوم، الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثير الصوديوم في الجسم. يساعد البوتاسيوم أيضًا في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. إضافةً إلى ذلك، تحتوي البطاطا على مضادات أكسدة تقلل من التهابات الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية الموجودة في البطاطا تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي. الألياف تساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تعمل على تعزيز صحة القولون عن طريق تعزيز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، البطاطا تحتوي على نوع من الألياف يسمى البكتين، الذي يساهم في تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم.

دعم صحة البشرة والشعر

البيتا كاروتين وفيتامين C في البطاطا يلعبان دورًا كبيرًا في تعزيز صحة البشرة والشعر. فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين الذي يساهم في تحسين مرونة الجلد والحد من ظهور التجاعيد. بالإضافة إلى ذلك، فيتامين A يحافظ على صحة البشرة ويقلل من جفافها، كما أن مضادات الأكسدة تساعد في حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس والعوامل البيئية الضارة.

السيطرة على مستويات السكر في الدم

بالرغم من أن البطاطا تحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن لديها مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعات مفاجئة في مستويات السكر في الدم. هذا يجعلها خيارًا ممتازًا لمرضى السكري أو لأولئك الذين يرغبون في التحكم في مستويات السكر. الألياف الموجودة في البطاطا تساعد أيضًا في تنظيم امتصاص السكر في الدم، مما يعزز التحكم في الجلوكوز.

فوائد البطاطا

مضادة للالتهابات

البطاطا تحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والأنثوسيانين، التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات. هذه المركبات تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب. كما أن تقليل الالتهابات يساعد في تحسين صحة الدماغ والوقاية من الأمراض العصبية.

إنقاص الوزن

البطاطا تحتوي على ألياف غذائية تزيد من الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل متكرر. الألياف تعزز أيضًا من الهضم البطيء، مما يساعد في التحكم في الوزن بشكل طبيعي. بالرغم من أن البطاطا غنية بالكربوهيدرات، إلا أن الكربوهيدرات الموجودة فيها تعتبر صحية ومنخفضة السعرات الحرارية نسبيًا مقارنة بالأطعمة الأخرى.



تحسين وظائف الدماغ

البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة الأخرى في البطاطا تساهم في تحسين صحة الدماغ عن طريق تقليل الضرر الناتج عن الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك، البوتاسيوم يلعب دورًا في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الوظائف العقلية ويساعد في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل الزهايمر.