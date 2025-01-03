معهد التغذية يوصي بتناول البطاطا في أيام الامتحانات وهذه فوائدها

أيام قليلة ويبدأ موسم الامتحانات وتحرص الأمهات علي تغذية الأبناء بأكلات مفيدة تحفز الذاكرة.

فوائد تناول البطاطا

وقال المعهد القومي للتغذية إن البطاطا تمد الأطفال والمراهقين بالطاقة أثناء فترة الامتحانات ومع اقتراب امتحانات نصف العام تحرص الأمهات على تقديم الحلويات لدعم ابنائهن بالطاقة اللازمة للاستذكار، ولكن الحلويات ليست الاختيار الأفضل كمصدر للطاقة لذلك يجب على كل أم حريصة على صحة أبنائها تقديم البطاطا المشوية كل يوم أثناء موسم الامتحانات.



البطاطا من الخضراوات الشتوية لذيذة الطعم

وأوضح معهد التغذية أن البطاطا من الخضراوات الشتوية لذيذة الطعم والمغذية في نفس الوقت.

وتشمل فوائد البطاطا أنها غنية بفيتامين (أ) وبالألياف الطبيعية، كما أنها مصدر صحي للطاقة ويمكن إضافة قليل من العسل الأسود إلى البطاطا قبل تقديمها للأطفال لإضافة السعرات والقيمة الغذائية.

وتشمل القيمة الغذائية للبطاطا:



وتتضمن أهم فوائد البطاطا لصحة الجسم.

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بفضل محتواها العالي من الألياف، تساعد البطاطا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. فهي تسهم في تعزيز حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك. كما أن الألياف تعمل على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.



2. تعزيز صحة البصر

تحتوي البطاطا على نسبة عالية من البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A. هذا الفيتامين ضروري لصحة البصر، حيث يحمي العينين من المشاكل المرتبطة بالتقدم في العمر مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

3. تقوية جهاز المناعة

يعمل فيتامين C والبيتا كاروتين الموجودان في البطاطا كمضادات أكسدة قوية تحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة. كما أنهما يسهمان في تعزيز جهاز المناعة، مما يساعد في تقليل فرص الإصابة بالأمراض.

4. تنظيم مستوى السكر في الدم

على الرغم من طعمها الحلو، فإن البطاطا تمتاز بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنها تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم بدلًا من رفعه بسرعة

الألياف الموجودة فيها تسهم أيضًا في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى السكري.

5. دعم صحة القلب

تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران يلعبان دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن الألياف تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، مما يعزز صحة القلب.

6. مصدر للطاقة المستدامة

تعتبر البطاطا مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات المعقدة، التي تمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة. لذلك، فهي غذاء مثالي للرياضيين والأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة مستدامة خلال اليوم.

والبطاطا تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، لكنها قد تسبب بعض الأضرار إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو بطريقة غير صحيحة.

وتشمل أضرار الإفراط فيها:

1- السمنة: البطاطا تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.



2- مرض السكري: تناول البطاطا بكميات كبيرة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



3- مشاكل الجهاز الهضمي:

تناول البطاطا النيئة أو غير المطبوخة جيدًا قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.



4-الغثيان والقيء:

تناول البطاطا الملوثة أو الفاسدة قد يسبب الغثيان والقيء.



5- الحساسية: بعض الأشخاص قد يكونون حساسين للبطاطا، مما قد يسبب ردود فعل حساسية.

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