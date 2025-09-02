وزير الصحة: توطين صناعة السياحة العلاجية برؤى مبتكرة

‏عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة تطورات ملف السياحة العلاجية، لاستعراض معايير تنظيم العمل وتأكيد أهمية تقديم خدمات عالية الجودة لجذب الاستثمارات الصحية.

دعم المشروع لرؤية مصر 2030 لتصبح مركزًا إقليميًّا ودوليًّا للسياحة العلاجية

‏‎وأكد الوزير دعم المشروع لرؤية مصر 2030 لتصبح مركزًا إقليميًّا ودوليًّا للسياحة العلاجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وكفاءاتها البشرية.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات من بينها احتياجات تنفيذ المشروع، إطلاق منصة السياحة العلاجية، الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية، الموازنات المالية، والاستراتيجية القومية لتوسيع الخدمات بجميع المحافظات وفق الخريطة الصحية.

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على التنسيق مع الجهات الشريكة لتوطين صناعة السياحة العلاجية برؤى مبتكرة، تعزز ريادة مصر في الرعاية الصحية وتستفيد من مواردها السياحية المتنوعة.

‏‎حضر الاجتماع الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب سابقًا، والدكتورة شروق زكي، والدكتورة ندى طارق، من الأمانة الفنية للسياحة العلاجية.

