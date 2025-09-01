بعد اتهام مستشفى الهرم بالتقصير في علاج الإعلامية عبير الأباصيري.. وزير الصحة: لا تهاون في صحة المواطن واجتماع عاجل لرفع كفاءة المستشفى.. واستياء من الزحام وقلة النظافة

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة بعقد اجتماع عاجل يضم مساعديه ورئيس قطاع الطب العلاجي ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لوضع جداول زمنية مُلزمة لإنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى الهرم.

الالتزام بالمتابعة الدورية لضمان استمرارية الخدمة بأعلى مستويات الجودة

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لوزير الصحة اليوم لمستشفي الهرم بعد اتهامات علي مواقع التواصل الاجتماعي للمستشفى بالتقصير في علاج الراحلة عبير الأباصيري.

و شدد وزير الصحة خلال زيارته على رفع كفاءة الصيانة لجميع الأجهزة الطبية وغير الطبية، مع الالتزام بالمتابعة الدورية لضمان استمرارية الخدمة بأعلى مستويات الجودة.

تأتي زيارة الوزير في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ولاحظ تزاحمًا ملحوظًا داخل القسم، وعلى الفور.

وجه بضرورة إعادة تنظيم العمل داخله بصورة عاجلة، مع إعادة توزيع المساحات بما يضمن انسيابية الخدمة، إلى جانب توفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى وذويهم.

كما شدد على تسريع وتيرة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى لزيادة السعة الاستيعابية بما يتناسب مع حجم التردد المتنامي على المستشفى.

وخلال مروره على الأقسام الداخلية، اطلع الدكتور خالد عبدالغفار على نسب الإشغال التي بلغت 70% للأقسام الداخلية و100% لأسرة الرعاية المركزة، وبناءً على ذلك، أصدر توجيهاته بزيادة أعداد الأطباء وتوسيع التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى المتزايدة.

ضعف مستوى النظافة داخل المستشفى

وأبدى الوزير استياءه الشديد من ضعف مستوى النظافة داخل المستشفى، حيث قرر إنهاء التعاقد الفوري مع الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة، كما شمل القرار شركة الأمن المكلفة بتنظيم الدخول، وذلك بعد رصد تقصير واضح في أداء مهامها، أدى إلى تكدس المرافقين وعدم انتظام في حركة الدخول.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير يمس صحة وسلامة المواطن المصري، مشددًا على أن الزيارات المفاجئة ستتواصل في مختلف محافظات الجمهورية لضمان الانضباط داخل المنظومة الصحية وتقديم خدمة تليق بالمواطن.

وزير الصحة

اتهام مستشفى الهرم بالتقصير في علاج عبير الأباصيري

ومن جانب آخر، وجهت سوزان عباس، إحدى صديقات الإعلامية عبير الأباصيري اتهامات لمستشفى الهرم بالتقصير في علاج عبير الأباصيري، والتي توفيت نتيجة الإصابة بجلطة في المخ.

وقالت خلال منشور لها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن عبير الأباصيري دخلت المستشفى في حالة حرجة، إلا أنها تركت في قسم لاستقبال لساعات دون الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، بزعم ضرورة دفع مبلغ مالي قدره 1400 جنيه قبل بدء العلاج، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة انتهت بوفاتها.

وأضافت إن الإعلامية الراحلة لم تكن تحمل المبلغ المطلوب معها في وقت الأزمة، ما تسبب في تعطيل التدخل الطبي، مشيرة إلى أنها كانت قد ناشدت نقابة الإعلاميين وزملاء آخرين للتدخل، غير أن حالتها ساءت سريعًا.

فتح تحقيق عاجل في وفاة عبير الأباصيري

وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره في تقديم الرعاية الطبية.

فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الوزارة طالبت مدير مستشفى الهرم بإرسال تقرير تفصيلي حول ملابسات واقعة وفاة الإعلامية الراحلة عبير الأباصيري، يتضمن جميع التدخلات الطبية التي خضعت لها، ومواعيدها بدقة، للتأكد من عدم وجود أي تقصير طبي في التعامل معها.

وأوضح المصدر أن التقرير سيتم مراجعته من جانب لجنة فنية مختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره في تقديم الخدمة الطبية.

