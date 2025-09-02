الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
اليوم، محاكمة سائق بتهمة قتل شاب بالقليوبية

محكمة، فيتو
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق، لاتهامه بقتل شاب بعدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، بدائرة قسم الخصوص، بمحافظة القليوبية، للمرافعة.

محافظ القليوبية يوجه بتكثيف العمل لإنهاء ملف تقنين الأراضي

محافظ القليوبية يهدي ابن ضحية حريق القناطر الخيرية تروسيكل ومساعدة مالية

تعقد المحكمة برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار زوهى أحمد، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، ووكيل النائب العام محمد جاد الحق وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "خالد س م م ب" 18 سنة سائق، في الجناية رقم 1841 لسنة 2055 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 585 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 2025/2/3 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجني عليه "أحمد س ش " عمدًا من غير سبق الإصرار ولا ترصد بأن قام بالتعدي عليه بلكمه بالأيدي فتدخل الأهالي للفض بينهم فلم يمتثل لهم وعاد اليه مستلًا سلاح أبيض مطواة مواليًا التعدي عليه بثلاث طعنات بأماكن قاتله في جسده قاصدا من ذلك قتله فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال، وأنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة".

وأكد شاهد الإثبات "ا ا " 69 سنة عامل، أنه تبلغ إليه قيام المتهم بالتعدي على نجله ضربا مستخدما في ذلك سلاح أبيض مطواة بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب ونقل للمستشفى، فانتقل إليه وتبين وفاته واتهم المتهم بقتله.

