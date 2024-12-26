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ثقافة وفنون

مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة، سجن مازن وكاميليا ورغدة وانفصال رشيد وسلمى

إنجي المقدم، فيتو
إنجي المقدم، فيتو

مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة ، ودع عشاق مسلسل وتر حساس عملهم المفضل اليوم بعرض الحلقة الأخيرة منه وهي الحلقة 45.

ودارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة حول حجز كاميليا بعد ضبط عبد الرحمن واعترافه بالحقيقة، ويصر نور الدين على الدفاع عن أبنائه بالرغم من إقراره بذنبهم.

وتحرص سلمى على مقابلة رغدة وكاميليا وهم بالملابس البيضاء وتنسحب رغدة من الزيارة بعدما تقدمت بأسفها لسلمى.

أما كاميليا وسلمى فتواجهان وتعترف كاميليا بما فعلت وتخبر سلمى أنها شعرت بحزن كبير حينما وجدت ليلى قد رحلت عن الحياة ولكنها فكرت في إنقاذ حياة شقيقها مازن، وأخبرتها سلمى أنها لن تسامحها.

 

نور الدين يترافع عن كاميليا ومازن 

وحاول نور الدين إيجاد المبررات التي قد تحسن من وضع أبنائه القانوني ولكن مرافعته لم تجدِ نفعا وتم الحكم على كاميليا بالسجن ٧ سنوات لتضليل العدالة وتم الحكم على رغدة وعبد الرحمن بـ ٣ سنوات الشهادة الزور، أما مازن فقد تم الحكم عليه بالمؤبد ٢٥ عامًا.

وقد عمت الفرحة أرجاء المحكمة وشعر عادل ومختار ووالدة فرح بالسعادة، وكذلك سلمى ورشيد وأسرة ليلى، وظهرت علامات الصدمة على نور الدين.

انفصال سلمى ورشيد.. مفاجأة الحلقة الأخيرة من مسلسل وتر حساس

طلبت سلمى الانفصال عن رشيد لرفضها فكرة السفر خارج البلاد التي سينفذها رشيد لإنقاذ أبنائه من التنمر الذي سيواجهونه بعد سجن والدتهم ويعد رشيد حبيبته سلمى أنه سيظل يدعمها في أي وقت تحتاجه فيه.

أبطال مسلسل وتر حساس

 مسلسل وتر حساس  بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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