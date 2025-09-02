محافظ الإسكندرية يجري جولة ميدانية بشارع الجلاء بنطاق حي المنتزه أول

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تحقيق الانضباط بالشارع السكندري، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار والتفتيش على المحال العامة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.

ونفذت اللجنة حملة موسعة شملت التفتيش على جميع المحال العامة بشارع الجلاء من فيكتوريا وحتى كوبري الساعة بنطاق حي المنتزه أول وشرق حيث جرى متابعة مدى التزام المحال بالأسعار المقررة وإزالة الإشغالات، والتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات الصحية ومنع الغش التجاري.

عقب ذلك، قام الفريق أحمد خالد بجولة ميدانية لمتابعة نتائج أعمال اللجنة على أرض الواقع، والتي أسفرت عن غلق وتشميع 36 منشأة لإدارتها بدون ترخيص، وتحرير 139 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وتموين وطب بيطري وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وحماية المستهلك وكهرباء وأمن صناعي، بالإضافة إلى التحفظ على 220 حالة إشغال متنوع، وإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تنظيم الحركة المرورية بالموقف

كما أصدر المحافظ توجيهاته للسكرتير العام المساعد بسرعة تسليم موقف الساعة إلى إدارة المواقف، والتنسيق مع الحي والإدارة العامة للمرور لتنظيم الحركة المرورية بالموقف، بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين بالموقف حول مدى التزام السائقين بالتسعيرة المقررة، إلى جانب تلقي شكاوى ومطالب عدد من المواطنين مكلفًا الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لها.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذه الحملات والجولات تأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الانضباط والالتزام في مختلف القطاعات بما يليق بأهالي الإسكندرية.

