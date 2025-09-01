العاهل الأردني: لا لاحتلال غزة وتوسيع الاستيطان ونطالب بوقف الحرب فورا

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة، مشددًا على أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف الكارثة المتفاقمة التي يمر بها القطاع.

رفض الخطط الإسرائيلية

وجدد الملك عبدالله الثاني رفض الأردن لأي خطط إسرائيلية تستهدف ترسيخ احتلال غزة أو توسيع السيطرة العسكرية عليها، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وانعكاساته على الاستقرار الإقليمي.

موقف ثابت من الأردن تجاه القضية الفلسطينية

تصريحات العاهل الأردني تعكس استمرار الموقف الأردني الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والتحذير من تداعيات استمرار الحرب على مستقبل المنطقة وأمنها.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية أن تقديرات قيادة الجيش تشير إلى أن العملية العسكرية البرية الرامية إلى السيطرة على قطاع غزة قد تسفر عن مقتل نحو 100 جندي إسرائيلي على الأقل.

تكلفة بشرية متوقعة لجيش الاحتلال حال احتلال غزة

وبحسب القناة، فإن هذه التقديرات بنيت على أساس معطيات ميدانية تتعلق بطبيعة القتال داخل المناطق المكتظة بالسكان، وشدة المقاومة المتوقعة من الفصائل الفلسطينية، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالأنفاق والشبكات القتالية تحت الأرض.

تحضيرات إسرائيلية واستدعاء للاحتياط

ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان جيش الاحتلال عزمه تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لدعم القوات النظامية، ما يعكس حجم الاستعدادات لعملية قد تكون الأطول والأكثر تكلفة من حيث الخسائر البشرية والمادية.

