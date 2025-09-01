بعد تجاوز سوء حالة الطقس، أسطول الصمود لكسر حصار غزة يعود للإبحار

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن أسطول الصمود لكسر حصار غزة عاد للإبحار بعد تجاوز عقبات الطقس.

أسطول الصمود لكسر حصار غزة يعود للإبحار

وفي وقت سابق من اليوم أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، بأن لجنة عمال ميناء جنوة الإيطالي هددت بأنها ستفرض مقاطعة على البضائع والشحنات المتجهة إلى إسرائيل، والتي تمر عبر الميناء في حال انقطع الاتصال بالأسطول الإنساني الذي انطلق أمس من الميناء إلى غزة، وإذا منعتهم إسرائيل من الوصول إلى وجهتهم.

وأبحر مئات النشطاء من 44 دولة على متن نحو 50 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي، في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

يذكر أنه قبل وقت سابق قالت البرلمانية البرتغالية، ماريانا مارتاغوا المشاركة بـ أسطول كسر الحصار عن غزة، نأمل أن نستطيع فتح ممر إنساني لـ غزة لأن الدعم السياسي لهذه المهمة موجود في جميع أنحاء العالم.

أسطول كسر الحصار عن غزة

وأشارت إلى أن مهمتها تحظى بدعم الشعوب في جميع أنحاء العالم والآلاف في برشلونة يدعمون انطلاق الرحلة.

يذكر أنه في وقت سابق أعلنت حركة أسطول الحرية، عن تفعيل حالة الطوارئ على متن السفينة "حنظلة"، التي تتجه نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع غزة.

وأضافت حركة أسطول الحرية، أن هناك قاربا مجهول الهوية يقترب من السفينة حنظلة المتجهة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.